Ultinon Rally 3590 HL 高功率車頭燈燈泡
非凡高功率 LED 燈
以時尚超高功率，提升您的視野。Philips Ultinon Rally 3590 提供高達 180W** 的強勁 LED 白光，精準照亮所需範圍。配備智能 AirCool+ 散熱系統與 Philips 優質設計，持久發出強勁燈光。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
超高能量帶來出色視野
- LED-HL [≈HB3/HB4]
- 燈泡數目：2
- 12 V、180 W、15000 流明、6500 K*
- 先進的汽車照明系統
憑藉驚人的燈光輸出，Philips Ultinon Rally 3590 LED 車頭燈為您帶來高達 180 瓦及 15000 流明的高清晰視野。**全賴我們於汽車照明方案的豐富經驗並找到卓越的投射角，此重大成果有助您在看到前方潛在危險時快速反應。
高達 6500 Kelvin 亮白燈光
駕駛時亮起 Philips Ultinon Rally 3590 LED 車頭燈，提升車輛格調並同時保障您的安全。6500 Kelvin 的時尚亮白燈光讓您駕車時更舒適自在，在照明車道的同時讓其他駕駛者留意您的車輛位置。除了醒目外觀，這款燈膽亦能提高對比度，讓您在陰暗環境中更有效識別障礙物和查看路牌。
無需 CANbus 仍能高效運作***
Philips Ultinon Rally 3590 LED 車頭燈泡的高功率更超出鹵素燈的輸出亮度，並不會導致儀表板顯示錯誤訊息，即使在不連接 CANbus 的情況下，這款燈泡仍能高功率運作。***為您節省時間和額外花費。
持久高效車輛照明
確保您的車燈兼容車輛的主要標準，以提供可靠照明並持久耐用。Philips Ultinon Rally 3590 LED 配備獨有的 AirCool+ 智能冷卻系統，設有雙散熱管及高性能風扇，在實際生活環境可使用長達 1,500 小時，並無需對車輛作出額外調整。有別於部分車燈製造商，我們致力確保車燈與車輛的電磁配置兼容並可高溫運作。使用 Philips 車頭燈，為您提供高亮度的持久高效照明。
值得信賴的品牌 - 可靠的 Philips 品質
技術先進的 Philips 車輛照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 駕駛級質量規格產品的設計和開發均遵守嚴格的質量控制流程，從而帶來一貫優質的高生產標準。
技術規格
市場推廣詳細說明
- 產品特色
超高功率，超高流明輸出，AirCool+
- 期望效果
超高功率，更強燈光
產品說明
- 應用
遠光燈、近光燈、前霧燈
- ECE 認可
沒有
- 範圍
Ultinon Rally 3590 HL
- 技術
LED
- 類型
LED-HL [≈HB3/HB4]
- 機座
P20d/P22d
- 型號
HB3-HB4 LED 11005 U3590 12V 90W X2
使用壽命
- 使用壽命
1500 小時
燈光特性
- 流明
15000 流明**
- 色溫
6500 K
電氣特性
- 瓦數
180 瓦**
- 電壓
12 V
訂購資訊
- 訂購項目
11005U3590X2
- 訂購代碼
80006231
包裝資料
- EAN1
6932080800062
- EAN3
6932080800079
- 包裝類型
X2
產品包裝資訊
- 每件總重量
323.4
克
- 長度
11.1
厘米
- 寬度
5.0
厘米
- 高度
16.0
厘米
- 每件淨重
115.0
克
- 包裝數量
2 件
- 最小起訂量（專業人士使用）
6
外包裝資訊
- 長度
23.5
厘米
- 寬度
15.5
厘米
- 高度
17.5
厘米
- 每件淨重
1.940
克
- 每件總重量
2.075
千克
- 不兼容 ECE
- 每對車燈，適用於 H1、H7/H18、H11、HIR2、HB3/HB4、Fog H8/H11/H16 及 H27W/2. H4/H18：180/180W、8800/11800 流明，在 1 分鐘時測量（穩定狀態- 單挑燈絲：170W 及 14000 流明，H4：170/170W 及 8000/11000）
- 無需 CANbus 仍能運作：在某些情況下可能會出現閃爍並出現提示訊息
