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DVD 數碼錄影機家庭影院

LX9000R/22S
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    DVD 數碼錄影機家庭影院

    LX9000R/22S

    最新的 DVD、錄影和音效技術

    這是第一個具備 DVD 錄影功能的全功能家庭影院系統。這項你一定想要的最新技術，提供了最高的效能表現和便捷性。你錄製的光碟也可於大部份 DVD 機播放。

    此產品已不再銷售。

    DVD 數碼錄影機家庭影院

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      音樂：CD、CD-R/RW 及 MP3-CD

      多格式播放功能讓你可播放大部份光碟格式，取得最佳的光碟兼容度和聆聽樂趣。

      電影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD

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      簡單安裝設置你的完全家庭娛樂系統

      飛利浦在包裝中附有一張快速入門指南，用圖形和不同色彩清楚指示基本連接與取得圖像及聲音的方法，協助你設置你的系統，讓安裝變得簡單快速。

      技術規格

      • 圖像/顯示

        A/D 轉換器
        10 bit，54 MHz
        熒幕比例
        • 4:3
        • 16:9
        數碼/類比轉換器
        10 bit，54 MHz

      • 音效

        A/D 轉換器
        24 bit，96 kHz
        數碼/類比轉換器
        24 bit，96 kHz
        失真與雜訊 (1kHz)
        90  dB
        頻率響應
        30-20000  Hz
        訊噪比
        >100 dB (A- 加重)
        音效增強
        高、低音控制
        音效系統
        • 杜比數碼 (AC-3)
        • 杜比定向邏輯
        • DTS
        • MPEG2
        總聲功率 (RMS)
        450  W

      • 喇叭

        衛星喇叭
        • 雙聲道
        • 前方磁場屏蔽
        衛星喇叭頻率範圍
        120-20000  Hz
        衛星喇叭阻抗
        4  歐姆
        衛星喇叭驅動器
        • 3/4 吋高音喇叭
        • 3x 2 吋中音域低音喇叭
        中置喇叭
        • 雙聲道
        • 影院中置喇叭
        • 磁場屏蔽
        中心頻率範圍
        120-20000  Hz
        中置喇叭阻抗
        4  歐姆
        中置喇叭驅動器
        • 1.75 吋高音喇叭
        • 4 座 2 吋中音域低音喇叭
        重低音喇叭類型
        雙重低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        30-120  Hz
        重低音喇叭阻抗
        8  歐姆
        重低音喇叭驅動器
        2 x 4 吋 Long Throw 低音喇叭

      • 影像播放

        壓縮格式
        • MPEG1
        • MPEG2
        播放媒體
        • DVD+RW
        • DVD+R
        • DVD-RW (視訊模式)
        • DVD-R
        • DVD-Video
        • SVCD
        • VCD
        光碟播放模式
        • A-B 重復
        • 重復
        載入器類型
        光碟盤
        光碟數目
        1
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL
        視訊增強
        逐行掃描

      • 影片錄製

        音訊壓縮
        杜比數碼
        壓縮格式
        MPEG2
        DVD 提供最長錄影時間
        8  hr
        錄影增強功能
        • 附錄
        • 章節標記插入
        • 直接錄製
        • 清除
        • 最愛場景選擇
        • 手冊章節標記
        • 單鍵錄影 (One Touch Record)
        • 節目名稱錄影
        • 安全錄影
        • 選擇性相片索引
        • 電台 ID 錄影
        錄影模式
        • M1：60 分鐘
        • M2：120 分鐘
        • M2x：150 分鐘
        • M3：180 分鐘
        • M4：240 分鐘
        • M6：360 分鐘
        • M8：480 分鐘
        錄影系統
        • NTSC
        • PAL

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼
        • DTS
        • MP3
        • MPEG2 多聲道
        • PCM
        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        光碟播放模式
        • 快速前進/反帶
        • 下一張/上一張專輯搜尋
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        • 重複一首/專輯/全部
        • 隨機播放
        MP3 位元速率
        32-320 kbps 與 VBR

      • 儲存媒體

        光碟容量
        4.7 GB
        錄製媒體
        • DVD+R
        • DVD+RW
        錄製速度
        M1、M2、M2x、M3、M4、M6、M8

      • 調諧器/接收/傳送

        天線輸入
        75 Ohm 同軸 (IEC75)
        自動數碼調諧
        自動儲存
        預設頻道數目
        40
        調諧器波段
        • FM 立體聲
        • MW
        電視系統
        • PAL
        • SECAM

      • 連接

        前方/側面連接
        • 左/右音訊輸入
        • CVBS 輸入
        • i.LINK DV 輸入 (IEEE1394，4 芯)
        • S-Video 輸入端子
        其他連接
        • 類比音訊左/右輸入
        • 數碼同軸輸入
        • 數碼光學輸入
        • FM 天線
        • 輸出端子
        • MW 天線
        • SCART1 (CVBS、S 端子/RGB 輸出)
        • SCART2 (CVBS、S 端子/RGB 輸入)
        • 電視輸入 (天線)

      • 便利

        兒童保護裝置
        監管控制
        顯示類型
        • FTD
        • 熒幕操作系統 (OSD)
        安裝方便
        • 自動安裝
        • Follow 電視
        預設頻道
        99
        可程式化事件
        6
        設定階段
        1  月
        設定/定時器強化功能
        • 自動衛星錄影
        • 每週重複的節目
        • 手動時間掣
        • 單鍵錄製
        • ShowView
        • VPS/PDC 錄影控制
        遙控器
        多功能

      • 配件

        附配件
        • 1 個中置喇叭
        • 2 個前方衛星喇叭
        • 2 個後方衛星喇叭
        • 2 個雙重低音喇叭/機座
        • AC 電源線
        • 同軸 RF 天線
        • FM/MW 天線
        • 快速使用指南
        • 遙控器
        • Scart 纜線
        • 用戶手冊
        • 保用證
        附電池
        2 粒長效 AA 電池

      • 電源

        電源供應器
        • 200-240V
        • 50/60 Hz
        備用模式耗電量
        < 2 瓦

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 1 個中置喇叭
      • 2 個前方衛星喇叭
      • 2 個後方衛星喇叭
      • 2 個雙重低音喇叭/機座
      • AC 電源線
      • 同軸 RF 天線
      • FM/MW 天線
      • 快速使用指南
      • 遙控器
      • Scart 纜線
      • 用戶手冊
      • 保用證
      • 附電池: 2 粒長效 AA 電池

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