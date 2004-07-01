格內其他項目
- 1 個中置喇叭
- 2 個前方衛星喇叭
- 2 個後方衛星喇叭
- 2 個雙重低音喇叭/機座
- AC 電源線
- 同軸 RF 天線
- FM/MW 天線
- 快速使用指南
- 遙控器
- Scart 纜線
- 用戶手冊
- 保用證
- 附電池: 2 粒長效 AA 電池
最新的 DVD、錄影和音效技術
這是第一個具備 DVD 錄影功能的全功能家庭影院系統。這項你一定想要的最新技術，提供了最高的效能表現和便捷性。你錄製的光碟也可於大部份 DVD 機播放。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
最新的 DVD、錄影和音效技術
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最新的 DVD、錄影和音效技術
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i.Link 亦稱為 IEEE 1394 和 FireWire，用一條電線即可以數碼形式傳送所有影像和聲音訊號而無損影音品質。有了 i.Link 數碼影像輸入，你便能夠以原始數碼畫質複製你的家庭小電影。
配備 G-Code系統後，如你要設定錄影機，只需輸入 G-Code號碼 – 高達九位數字的單一號碼 (一般會少於九位)，在大部份電視節目表中，每個電視節目旁都會印有此號碼。
DTS 為你的 DVD 電影提供超級環迴音效。
透過 Cinema Center Speaker™ 在你所在之處重建逼真的戲院體驗，並讓你親身感受。備有四座多方向的低音喇叭，聆聽區變得更加寬廣，加上精準放置在不同角度的高頻高音喇叭，前後區域聲音深度因此更加分明，動作與對白的聲音也更清楚有別。全新革命性 2 吋全音域低音喇叭，創造自然清透的原音重現，讓你身歷其境，感受不可思議的逼真體驗。
杜比數碼與 DTS 是世界領先的多聲道音響標準，採用人類耳朵處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。
由著名的杜比實驗室開發的杜比定向邏輯，採用人類耳朵處理聲音的方式。你將體驗品質絕佳、5.1 聲道環迴音效的立體聲音樂。
Clearvoice™ 是 Philips 獨有的對白強化功能，可以清晰地將對白和動作分開。
由於具有下方發聲的低音喇叭、真正無方向性的低音分佈增強了精度，以及可以輕鬆安裝整合在喇叭陣列中的雙重低音喇叭，因此Twin Subs™ 可以為你提供強化的低音效果。
多格式播放功能讓你可播放大部份光碟格式，取得最佳的光碟兼容度和聆聽樂趣。
多格式播放功能讓你可播放大部份光碟格式，取得最佳的光碟兼容度和聆聽樂趣。
飛利浦在包裝中附有一張快速入門指南，用圖形和不同色彩清楚指示基本連接與取得圖像及聲音的方法，協助你設置你的系統，讓安裝變得簡單快速。
圖像/顯示
音效
喇叭
影像播放
影片錄製
播放聲音
儲存媒體
調諧器/接收/傳送
連接
便利
配件
電源
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