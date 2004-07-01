Cinema Center Speaker™ 逼真的戲院體驗

透過 Cinema Center Speaker™ 在你所在之處重建逼真的戲院體驗，並讓你親身感受。備有四座多方向的低音喇叭，聆聽區變得更加寬廣，加上精準放置在不同角度的高頻高音喇叭，前後區域聲音深度因此更加分明，動作與對白的聲音也更清楚有別。全新革命性 2 吋全音域低音喇叭，創造自然清透的原音重現，讓你身歷其境，感受不可思議的逼真體驗。