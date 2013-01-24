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Philips Fidelio

藍牙耳筒

M1BTBL/00
Fidelio
3 獎項
Fidelio
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    Philips Fidelio 藍牙耳筒

    M1BTBL/00
    3 獎項

    高保真、頂級品質，隨時享受。

    Philips Fidelio M1BT 運用運用高清 Bluetooth® 4.0 連接，最適合在室內或戶外聆聽音樂使用。耳筒耳罩上的控制按鈕可讓您輕鬆在音樂和通話之間切換。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      • 40 毫米驅動器 / 密閉型
      • 蓋耳式
      • 高級記憶棉耳墊
      • 超薄摺疊
      高清、獨特設計的 40 毫米釹合金喇叭驅動器

      高清、獨特設計的 40 毫米釹合金喇叭驅動器

      每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試之後，才會搭配組合在一起，提供最均衡的自然音效。40 毫米驅動器會利用高功率釹合金磁鐵，為您帶來音頻寬廣的真實高清音效，以更真實的方式呈現音樂細節。

      驅動器經過仔細測試，音效呈現最佳平衡

      驅動器經過仔細測試，音效呈現最佳平衡

      精心挑選的鋁質耳罩能夠減少令人煩擾的震動和共振。雙層構造能夠讓耳筒嚴格高效地抑制震動，帶來精確的聲音效果。

      密閉式後方設計能提供優質噪音隔離

      密閉式後方設計能提供優質噪音隔離

      音效密閉後方構造經特別設計，可避免任何不必要的聲音外洩，保留聲音的細節。為您帶來最出色的低音效果。

      頂級記憶棉耳墊，符合人體工學原理

      頂級記憶棉耳墊，符合人體工學原理

      Fidelio M1 所用材料均經仔細挑選，確保長時間的舒適感受和實現增強型聲音效果。記憶棉耳墊帶有透氣材料，可分散壓力和熱量，使 Fidelio M1 耳筒提供卓越的舒適感和聲音效果。

      耳罩按鈕可供控制音樂和通話

      耳罩按鈕可供控制音樂和通話

      耳罩上配有直觀按鈕，可輕鬆切換音樂和通話。切換歌曲、調整音量、播放和暫停音樂，或聽電話、掛斷電話或調整通話音量。

      傾斜的喇叭符合耳朵的自然角度，呈現清晰的聲音

      傾斜的喇叭符合耳朵的自然角度，呈現清晰的聲音

      精確傾斜的喇叭符合耳朵的自然角度，將聲音直接傳入耳道。讓聲音在外耳反射時，大大減少修飾情況，同時能夠享受更為逼真的音場，加倍舒適。

      優質真皮頭帶，有風格又舒適

      優質真皮頭帶，有風格又舒適

      Fidelio M1 真皮頭帶柔軟並時尚，符合人體工學，給您舒適貼合感覺。

      可於充電時使用的 1 米 USB 衝電纜線

      可於充電時使用的 1 米 USB 衝電纜線

      電池電力用罄時可使用 1.2 米音訊線

      附送的 1.2 米可分離式聲音線纜可讓耳筒直接插入裝置，在耳筒電池耗盡時保持音樂平穩過渡。

      Bluetooth® 4.0

      先進的 Bluetooth® 4.0 技術，呈現超凡卓越的清晰音樂體驗。

      一流的被動式噪音阻隔

      密閉式後方設計、精準構造和記憶棉耳墊組合可防止令人煩擾的環境噪音，避免對音樂造成干擾。

      兩個內置咪高風可提高通話品質

      Fidelio 藍牙® M1 耳筒帶有兩個內置咪高風，一個用於語音通訊，一個用於測量外界噪音水平並根據噪音水平進行調整，提供最佳通話品質。

      技術規格

      • 聲音

        頻率響應
        7 - 23 500  Hz
        阻抗
        16 Ohm
        敏感度
        107  分貝
        喇叭直徑
        40  毫米
        最大輸入電量
        150  毫瓦
        失真
        < 0.1% THD
        WBCV
        100 mV
        音響系統
        關閉

      • 連接

        接線方式
        無氧電線（1.1 米）

      • 配件

        收藏袋
        音訊線
        3.5 毫米

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • 兼容 iPod

        兼容
        • iPod classic 120GB
        • iPod classic 160GB
        • 第五代 iPod nano
        • 第六代 iPod nano
        • 第三代 iPod touch
        • 第四代 iPod touch
        • 第三代 iPod shuffle
        • 第四代 iPod shuffle

      • iPad 兼容性

        兼容
        • iPad
        • iPad 2

      • 外盒

        總重量
        3.197  磅
        總重量
        1.45  千克
        GTIN
        1 87 12581 69381 4
        高度
        18.5  厘米
        高度
        7.3  吋
        長度
        8.6  吋
        長度
        21.8  厘米
        淨重
        1.257  磅
        淨重
        0.57  千克
        產品包裝數目
        2
        淨重
        1.940  磅
        淨重
        0.88  千克
        寬度
        18.5  厘米
        寬度
        7.3  吋

      • 包裝尺寸

        深度
        8.3  厘米
        深度
        3.3  吋
        EAN
        87 12581 69381 7
        總重量
        0.66  千克
        總重量
        1.455  磅
        高度
        20.2  厘米
        高度
        8.0  吋
        淨重
        0.285  千克
        淨重
        0.628  磅
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.375  千克
        淨重
        0.827  磅
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        16.8  厘米
        寬度
        6.6  吋

      • 產品尺寸

        深度
        2.8  吋
        深度
        7  厘米
        高度
        18  厘米
        高度
        7.1  吋
        重量
        0.18  千克
        重量
        0.397  磅
        寬度
        5.9  吋
        寬度
        15  厘米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • M1 Fidelio
      • Fidelio M1

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