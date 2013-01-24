高保真、頂級品質，隨時享受。

Philips Fidelio M1BT 運用運用高清 Bluetooth® 4.0 連接，最適合在室內或戶外聆聽音樂使用。耳筒耳罩上的控制按鈕可讓您輕鬆在音樂和通話之間切換。 查看各種好處