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高保真、頂級品質，隨時享受。
Philips Fidelio M1BT 運用運用高清 Bluetooth® 4.0 連接，最適合在室內或戶外聆聽音樂使用。耳筒耳罩上的控制按鈕可讓您輕鬆在音樂和通話之間切換。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試之後，才會搭配組合在一起，提供最均衡的自然音效。40 毫米驅動器會利用高功率釹合金磁鐵，為您帶來音頻寬廣的真實高清音效，以更真實的方式呈現音樂細節。
精心挑選的鋁質耳罩能夠減少令人煩擾的震動和共振。雙層構造能夠讓耳筒嚴格高效地抑制震動，帶來精確的聲音效果。
音效密閉後方構造經特別設計，可避免任何不必要的聲音外洩，保留聲音的細節。為您帶來最出色的低音效果。
Fidelio M1 所用材料均經仔細挑選，確保長時間的舒適感受和實現增強型聲音效果。記憶棉耳墊帶有透氣材料，可分散壓力和熱量，使 Fidelio M1 耳筒提供卓越的舒適感和聲音效果。
耳罩上配有直觀按鈕，可輕鬆切換音樂和通話。切換歌曲、調整音量、播放和暫停音樂，或聽電話、掛斷電話或調整通話音量。
精確傾斜的喇叭符合耳朵的自然角度，將聲音直接傳入耳道。讓聲音在外耳反射時，大大減少修飾情況，同時能夠享受更為逼真的音場，加倍舒適。
Fidelio M1 真皮頭帶柔軟並時尚，符合人體工學，給您舒適貼合感覺。
附送的 1.2 米可分離式聲音線纜可讓耳筒直接插入裝置，在耳筒電池耗盡時保持音樂平穩過渡。
先進的 Bluetooth® 4.0 技術，呈現超凡卓越的清晰音樂體驗。
密閉式後方設計、精準構造和記憶棉耳墊組合可防止令人煩擾的環境噪音，避免對音樂造成干擾。
Fidelio 藍牙® M1 耳筒帶有兩個內置咪高風，一個用於語音通訊，一個用於測量外界噪音水平並根據噪音水平進行調整，提供最佳通話品質。
聲音
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