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Multigroom series 7000 14 合 1，臉部、頭髮和身體

MG7720/15
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  • 極致與精確細節造型 極致與精確細節造型 極致與精確細節造型
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    Multigroom series 7000 14 合 1，臉部、頭髮和身體

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      極致與精確細節造型

      14 合 1 高級修毛器，打造終極多功能體驗

      • 14 款工具
      • DualCut 技術
      • 長達 120 分鐘使用時間
      • 可沐浴時使用
      2 倍刀片的 DualCut 雙重切剃技術帶給您最精準的修剪效果

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      耳鼻毛修剪器輕輕剃除多餘的鼻毛和耳毛

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      8 款修剪梳可為您的修鬚，以及修剪頭髮和身體毛髮

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      2 款修鬚梳 (1、2 毫米)、1 種可調校的修鬚梳 (3-7 毫米)、3 種修髮梳 (9、12、16 毫米) 和 2 種體毛修剪梳 (3、5 毫米)。

      使用時間：每次充電後可使用長達 120 分鐘

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      完全充電 1 小時，高效能鋰離子電池即可帶來長達 120 分鐘使用時間。5 分鐘快速充電即可帶來一次完整的修毛體驗。

      防滑橡膠手柄提升舒適感，讓您更易控制

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      高質素橡膠手柄可在修毛時提升舒適感，讓您更易控制。

      可淋浴時使用，亦讓您方便清潔

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      這款修鬚刀頭備有防水設計，因此您可以在淋浴時舒適使用，亦可在水喉下清潔。

      收藏袋讓您方便整理修毛器並在旅行時使用

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      收藏袋讓您方便整理修毛器並在旅行時使用。方便在您外出時收藏和保護修鬚刀頭及其他配件。

      兩年保養

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      我們所有的男士造型及儀容修飾產品皆持久耐用，均具備 2 年全球保養，並兼容世界各地的電壓。

      技術規格

      • 塑造心儀外表

        配件數目
        14 款工具
        造型工具
        • 金屬修毛器
        • 精細修鬚器
        • 精準電鬚刨
        • 耳鼻毛修剪器
        • 體毛修剪器
        • 身體皮膚保護器附件
        • 3-7 毫米可調校修鬚梳
        • 2 款修鬚梳
        • 3 款修髮梳
        • 2 款體毛修剪梳
        身體造型護理/剪髮器/面部護理
        • 長鬍子
        • 短鬍子
        • 鬚根造型
        • 鮮明線條
        • 細緻造型
        • 羊咩鬚

      • 切剃系統

        DualCut 技術
        以兩個方向修剪
        自動研磨刀片

      • 配件

        保養
        清潔刷子
        收藏袋

      • 電源

        電池類型
        鋰離子電池
        操作時間
        120 分鐘
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 5 分鐘快速充電
        自動電壓
        100-240 V

      • 方便易用

        乾濕兩用
        可淋浴時使用，且易於清洗
        顯示
        • 充電顯示
        • 電量不足指示燈
        無需維修
        無需上油

      • 設計

        手柄
        防滑橡膠手柄

      • 服務

        兩年保養

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