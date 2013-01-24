透過 2 倍刀片的 DualCut雙重切剃技術享受最精準的修剪效果。精鋼刀片輕輕互相刷動，在操作時自動研磨，即使使用 5 年亦銳利如新。
這款多合一修毛器讓您輕鬆為臉部造型、修剪頭髮以及身體毛髮。
無需梳子，亦可使用金屬修毛器和 DualCut 雙重切剃技術修飾您鬍鬚、脖子和髮線的線條，或修剪您身體的毛髮。
使用我們的體毛修剪器舒適剃除頸部以下毛髮。我們獨特的皮膚保護器系統甚至可以保護您最敏感的身體部位，讓您舒適剃除短至 0.5 毫米的毛髮。
在剃鬚後使用精確剃鬚刀頭修飾面頰、下巴和頸部鬍鬚，讓線條更完美。
精準創造精細線條、輪廓和細節，完美定義或改變您的風格。
輕鬆舒適地剃除多餘的鼻毛和耳毛。
2 款修鬚梳 (1、2 毫米)、1 種可調校的修鬚梳 (3-7 毫米)、3 種修髮梳 (9、12、16 毫米) 和 2 種體毛修剪梳 (3、5 毫米)。
完全充電 1 小時，高效能鋰離子電池即可帶來長達 120 分鐘使用時間。5 分鐘快速充電即可帶來一次完整的修毛體驗。
高質素橡膠手柄可在修毛時提升舒適感，讓您更易控制。
這款修鬚刀頭備有防水設計，因此您可以在淋浴時舒適使用，亦可在水喉下清潔。
收藏袋讓您方便整理修毛器並在旅行時使用。方便在您外出時收藏和保護修鬚刀頭及其他配件。
我們所有的男士造型及儀容修飾產品皆持久耐用，均具備 2 年全球保養，並兼容世界各地的電壓。
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