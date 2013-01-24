主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Nose trimmer series 3000

鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

NT3650/16
  • 極致舒適，無拉扯感 極致舒適，無拉扯感 極致舒適，無拉扯感
    -{discount-value}

    Nose trimmer series 3000 鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

    NT3650/16

    極致舒適，無拉扯感

    Philips 鼻毛修剪器 3000 系列可輕鬆修剪鼻毛、耳毛和眉毛。全新的 PrecisionTrim 精準修剪技術和 Protective Guard 防護系統經過精心設計，可確保輕鬆有效修剪雜毛，而且不會產生拉扯感。 查看各種好處

    建議零售價: HK$188.00

    Nose trimmer series 3000 鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

    極致舒適，無拉扯感

    Philips 鼻毛修剪器 3000 系列可輕鬆修剪鼻毛、耳毛和眉毛。全新的 PrecisionTrim 精準修剪技術和 Protective Guard 防護系統經過精心設計，可確保輕鬆有效修剪雜毛，而且不會產生拉扯感。 查看各種好處

    極致舒適，無拉扯感

    Philips 鼻毛修剪器 3000 系列可輕鬆修剪鼻毛、耳毛和眉毛。全新的 PrecisionTrim 精準修剪技術和 Protective Guard 防護系統經過精心設計，可確保輕鬆有效修剪雜毛，而且不會產生拉扯感。 查看各種好處

    建議零售價: HK$188.00

    Nose trimmer series 3000 鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

    極致舒適，無拉扯感

    Philips 鼻毛修剪器 3000 系列可輕鬆修剪鼻毛、耳毛和眉毛。全新的 PrecisionTrim 精準修剪技術和 Protective Guard 防護系統經過精心設計，可確保輕鬆有效修剪雜毛，而且不會產生拉扯感。 查看各種好處

    類似產品

    See all detail-and-nose-trimmers

      極致舒適，無拉扯感

      修剪鼻毛、耳毛和眉毛，帶來最舒適的體驗

      • 百分百舒適，無拉扯感
      • Protective Guard 防護系統
      • 可水洗設計，AA 電池
      • 2 把修眉梳子，收藏袋
      修剪鼻毛、耳毛和眉毛，舒適無比

      修剪鼻毛、耳毛和眉毛，舒適無比

      輕鬆剃除多餘的鼻毛和耳毛。使用前，請確保鼻孔清潔，小心地將修剪器伸入鼻腔，不要超過 0.5 厘米，然後緩緩旋轉。修剪耳毛時，請確保耳朵沒有耳垢。修剪眉毛時，將其中一個修剪梳（3 毫米和 5 毫米）扣於刀頭上，在貼近皮膚的位置上，逆向地均勻修剪眉毛至您想要的長度。

      保護皮膚設計，令修剪更容易、安全

      保護皮膚設計，令修剪更容易、安全

      Protective Guard 防護系統設計是在刀片上加護蓋，確保刀片不直接接觸皮膚，同時將毛髮安全地導向至切剃刀頭。Protective Guard 專為舒適又安全地修剪毛髮而設，減少漏剃，同時防止拉扯、刮損和割傷。

      雙層刀片快速運轉，修剪雜毛輕而易舉

      雙層刀片快速運轉，修剪雜毛輕而易舉

      刀片採用雙層設計，無論從任何角度和方向修剪毛髮都快捷輕鬆。刀片由堅固的不銹鋼製成，持久耐用。

      紋理手柄設有滑動式開關

      紋理手柄設有滑動式開關

      單手便可輕易開關您的修剪器。紋理手柄帶來極佳手感，不滑手，修剪時更容易控制。

      可全面水洗，容易清潔

      可全面水洗，容易清潔

      修剪器屬防水設計，只需放在水龍頭下沖洗，即可輕鬆清潔

      包裝内隨附 AA電池

      包裝内隨附 AA電池

      這款修剪器僅使用一枚 AA 電池，包裝內已隨附，可以隨時直接使用。要更換電池，將修剪器的底部輕輕向左轉，即可打開，隨即拉出底部，便可找到電池盒。

      持久耐用

      持久耐用

      我們的所有男士儀容護理產品皆持久耐用，性能可靠。修剪器附有 2 年全球保養。

      技術規格

      • 切剃系統

        高效能刀片
        柔和修剪
        切割裝置
        不銹鋼刀片

      • 方便易用

        清潔
        可沖洗機身
        乾濕兩用
        可沐浴時使用
        無需上油

      • 配件

        梳子
        • 眉毛梳
        • 5 毫米精準修剪梳
        旅行收納袋

      • 設計

        顏色
        灰色
        手柄
        人體工學設計手柄，操作舒適

      • 電源

        電池類別
        AA

      • 服務

        全球 2 年保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記