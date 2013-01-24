極致舒適，無拉扯感
Philips 鼻毛修剪器 5000 系列可輕鬆修剪鼻毛、耳毛、眉毛和其他雜毛。全新的 PrecisionTrim 精準修剪技術和 Protective Guard 防護系統經過精心設計，可確保輕鬆有效修剪雜毛，而且不會產生拉扯感。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
極致舒適，無拉扯感
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極致舒適，無拉扯感
Philips 鼻毛修剪器 5000 系列可輕鬆修剪鼻毛、耳毛、眉毛和其他雜毛。全新的 PrecisionTrim 精準修剪技術和 Protective Guard 防護系統經過精心設計，可確保輕鬆有效修剪雜毛，而且不會產生拉扯感。 查看各種好處
輕鬆剃除多餘的鼻毛和耳毛。使用前，請確保鼻孔清潔，小心地將修剪器伸入鼻腔，不要超過 0.5 厘米，然後緩緩旋轉。修剪耳毛時，請確保耳朵沒有耳垢。修剪眉毛時，將其中一個修剪梳（3 毫米和 5 毫米）扣於刀頭上，在貼近皮膚的位置上，逆向地均勻修剪眉毛至您想要的長度。精準修剪時，可選擇性地使用隨附的精準修剪梳。使用精準造型刀頭時，可調整修剪角度，為您的鬍鬚或羊咩鬚造型修飾邊緣。
Protective Guard 防護系統設計是在刀片上加護蓋，確保刀片不直接接觸皮膚，同時將毛髮安全地導向至切剃刀頭。Protective Guard 專為舒適又安全地修剪毛髮而設，減少漏剃，同時防止拉扯、刮損和割傷。
刀片採用雙層設計，無論從任何角度和方向修剪毛髮都快捷輕鬆。刀片由堅固的不銹鋼製成，持久耐用。
修鬚刀頭助您輕鬆修剪、造型面上的毛髮，不論是鬚根、羊咩鬚、鬢角、頸毛及鬍鬚，也能清楚、有效地控制。
單手便可輕易開關您的修剪器。紋理手柄帶來極佳手感，不滑手，修剪時更容易控制。
修剪器屬防水設計，只需放在水龍頭下沖洗，即可輕鬆清潔
這款修剪器僅使用一枚 AA 電池，包裝內已隨附，可以隨時直接使用。要更換電池，將修剪器的底部輕輕向左轉，即可打開，隨即拉出底部，便可找到電池盒。
收納袋讓您方便攜帶修剪器並在旅行時使用。同時方便您在外出時收納其他配件。
我們的所有男士儀容護理產品皆持久耐用，性能可靠。修剪器附有 2 年全球保養。
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