格內其他項目
- 3.5 毫米立體聲輸入電線
- AC/DC 轉接器
- 用戶手冊
- 快速入門指南
Original 收音機
透過此款 Philips Original 收音機感受完美的聽聆體驗。採用 1955 Philips 收音機的奪目設計風格，可播放並為 iPod 及 iPhone 充電，更備有立體聲 FM 調諧器。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Original 收音機
透過此款 Philips Original 收音機感受完美的聽聆體驗。採用 1955 Philips 收音機的奪目設計風格，可播放並為 iPod 及 iPhone 充電，更備有立體聲 FM 調諧器。 查看各種好處
Original 收音機
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Original 收音機
透過此款 Philips Original 收音機感受完美的聽聆體驗。採用 1955 Philips 收音機的奪目設計風格，可播放並為 iPod 及 iPhone 充電，更備有立體聲 FM 調諧器。 查看各種好處
一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。
低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使在最嚴格的保護下也能正常工作 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。
接上機座後，這機座的時鐘會自動在數秒內跟您的 iPod/iPhone 進行同步。有了這方便的功能，您毋需再手動設定時間了。
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
靈感取自於 1955 年 Original 收音機 - 此款原創收音機延續了 Philips 1955 年推出的收音機（又稱為 Philetta「254」）的經典元素。當時這款精巧的收音機以其簡單的設計、大音量和純淨清晰的信號接收品質風靡各界。Philips 自 1927 年即開始設計製造收音機，幾十年來已推出多款創新收音機，儼然成為收音機的標的及收藏家的目標。
使用免費的 Philips HomeStudio 應用程式聽收音機，實在無與倫比。只需從 Apple App Store 下載應用程式，即可享用多項絕佳功能。當您聽收音機時，可使用更佳的用戶介面，您亦可以輕易調到您喜愛的電台及使用電台預設功能。
兼容 iPod
iPhone 兼容性
iPod/iPhone App
播放聲音
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