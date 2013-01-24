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便攜式 DVD 機

PET944/12
  • 畫質超凡 畫質超凡 畫質超凡
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    便攜式 DVD 機

    PET944/12

    畫質超凡

    透過 Philips 便攜式 DVD 機 PET944，隨身享受電影和更多內容。22.9 厘米/9 吋數碼彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生。輕鬆顯示並分享數碼照片。設計輕便、小巧，播放時間長達 6 小時。

    此產品已不再銷售。

    便攜式 DVD 機

    畫質超凡

    透過 Philips 便攜式 DVD 機 PET944，隨身享受電影和更多內容。22.9 厘米/9 吋數碼彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生。輕鬆顯示並分享數碼照片。設計輕便、小巧，播放時間長達 6 小時。

    畫質超凡

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    畫質超凡

    透過 Philips 便攜式 DVD 機 PET944，隨身享受電影和更多內容。22.9 厘米/9 吋數碼彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生。輕鬆顯示並分享數碼照片。設計輕便、小巧，播放時間長達 6 小時。

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      180 度旋轉式屏幕為您觀賞電影與相片提供最佳視角。旋轉屏幕或上下調節可減少反光並獲得最佳可視角度。

      22.9 厘米（9 吋）高密度（800x480 像素）LCD 顯示屏

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      高解像度（800x480 像素）彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。

      含 AC 變壓器、汽車轉接器及 AV 線

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      此 Philips 播放機還隨附有 AC 變壓器、汽車轉接器及 AV 線

      顯示相片和相片幻燈片

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      只要在播放機中插入光碟或記憶卡，數碼相片就可直接在裝置中播放。

      兼容 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD

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      Philips 便攜式 DVD 機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 與 CD – 所有這些光碟均可在 DVD 機上播放。DVD+/-R 是 DVD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

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      音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。

      用於音樂、相片和影片播放的 SD/SDHC 卡插槽

      用於音樂、相片和影片播放的 SD/SDHC 卡插槽

      簡單快捷地檢視並分享影片、相片及音樂。為達到極大的便利，此 Philips 播放機具備內建式 SD/SDHC 記憶卡插槽。只需簡單講記憶卡插入位於播放機側面的插槽即可存取卡內的多媒體檔案並隨時隨地欣賞您最愛的音樂、相片和影片。

      智能車用支架使用簡易

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      外出時亦不想缺少娛樂的您，何不將家中的便攜式 DVD 機帶上旅途？獨特的車載系統確保了易用性，其便捷扣支臂更可在不使用時輕鬆卸下播放機。您亦能將便攜式 DVD 機帶於身上，而將支架留在車中。

      享受高達 6 小時的連續播放*

      享受高達 6 小時的連續播放*

      此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 6 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。

      檢視照片光碟中的 JPEG 影像

      檢視照片光碟中的 JPEG 影像

      播放儲存在光碟上的 JPEG 相片。您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！

      直接欣賞記憶卡 DVD 及 CD 內的照片

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      將最愛的相片儲存在 CD 或 DVD 光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置上，並透過 Philips 播放機以幻燈片形式進行展示。透過其全面的檔案傳送能力，您可以輕鬆享受展示數碼相片帶來的方便與樂趣。只需將光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置插入播放機，數碼相片將在裝置上自動播放。如此一來，您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！

      經 DivX 認證，可帶來標準的 DivX 影片播放效果

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      有了 DivX 支援，你可享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟之上。

      技術規格

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸（英制）
        9  吋
        解像度
        800 (闊) x 480 (高) x 3 (RGB)
        顯示螢幕類型
        LCD TFT
        亮度
        200  cd/m²
        對比率（一般）
        250:1
        LCD 面板類型
        兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
        有效可視範圍
        198.240(W)x111.735(H) 毫米
        響應時間（常規）
        30  毫秒

      • 聲音

        輸出功率
        600mW RMS（內置喇叭）
        輸出功率 (RMS)
        5mW RMS（耳筒）
        噪音訊號比率
        >80dB（耳筒），>62dB（內置喇叭）

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • VCD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        • WMA
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • 重複
        • 隨機播放
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL
        壓縮格式
        • DivX
        • MPEG4

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼解碼器
        • MP3
        • WMA
        MP3 位元速率
        32 - 320 kbps
        WMA 位元速率
        32 - 192 kbps
        播放媒體
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        • WMA-CD
        受支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 連接

        DC 輸入
        9V，1.5A
        耳機插座
        兩個 3.5 毫米立體聲耳機
        AV 輸出
        1 個複合影像 (CVBS)
        SD/MMC 卡插槽
        SD/SDHC 卡插槽

      • 舒適

        充電指示燈
        避震

      • 配件

        AC/DC 接駁器
        DC 9V，1.5A，110-240v，50/60Hz
        汽車工具套
        點煙轉接器，12vDC（直流電）
        遙控器
        AY5509 超薄遙控
        連接線
        1 x 影音線
        用戶手冊
        多語言
        智能車用支架

      • 電源

        電池類別
        內置電池
        電池壽命
        長達 6 小時*

      • 尺寸

        外箱寬度
        225  毫米
        外箱深度
        280  毫米
        外箱高度
        295  毫米
        外箱數量
        3
        紙箱重量
        5.9  千克
        包裝寬度
        272  毫米
        包裝深度
        70  毫米
        包裝高度
        285  毫米
        產品寬度
        238  毫米
        產品深度
        175  毫米
        產品高度
        32  毫米
        包裝類型
        D-box
        產品重量
        1.2  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 智能車用支架
      • 汽車工具套
      • 轉接器
      • 遙控器
      • AV 短線（母線）

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          • DivX、DivX Certified 和相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經授權後使用。
          • Windows Media 及 Windows 商標為 Microsoft Corporation 於美國及/或其它國家的商標或註冊商標。
          • 充電電池可充電的次數有限制，最終可能要更換。電池使用時間及可充電次數均視乎使用狀況及設定。
          • 電池壽命視乎使用狀況及設定。
          • 電池使用時間為估計值，可能因應用條件而有所不同。若要使電池使用時間更耐用，您應將 LCD 背景燈調到最小，連接耳機（不是內置喇叭），以最小音量收聽，同時要在室溫下使用此產品。

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