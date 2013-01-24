格內其他項目
- 智能車用支架
- 汽車工具套
- 轉接器
- 遙控器
- AV 短線（母線）
畫質超凡
透過 Philips 便攜式 DVD 機 PET944，隨身享受電影和更多內容。22.9 厘米/9 吋數碼彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生。輕鬆顯示並分享數碼照片。設計輕便、小巧，播放時間長達 6 小時。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
畫質超凡
透過 Philips 便攜式 DVD 機 PET944，隨身享受電影和更多內容。22.9 厘米/9 吋數碼彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生。輕鬆顯示並分享數碼照片。設計輕便、小巧，播放時間長達 6 小時。
畫質超凡
透過 Philips 便攜式 DVD 機 PET944，隨身享受電影和更多內容。22.9 厘米/9 吋數碼彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生。輕鬆顯示並分享數碼照片。設計輕便、小巧，播放時間長達 6 小時。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
畫質超凡
透過 Philips 便攜式 DVD 機 PET944，隨身享受電影和更多內容。22.9 厘米/9 吋數碼彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生。輕鬆顯示並分享數碼照片。設計輕便、小巧，播放時間長達 6 小時。
180 度旋轉式屏幕為您觀賞電影與相片提供最佳視角。旋轉屏幕或上下調節可減少反光並獲得最佳可視角度。
高解像度（800x480 像素）彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。
此 Philips 播放機還隨附有 AC 變壓器、汽車轉接器及 AV 線
只要在播放機中插入光碟或記憶卡，數碼相片就可直接在裝置中播放。
Philips 便攜式 DVD 機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 與 CD – 所有這些光碟均可在 DVD 機上播放。DVD+/-R 是 DVD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。
音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。
簡單快捷地檢視並分享影片、相片及音樂。為達到極大的便利，此 Philips 播放機具備內建式 SD/SDHC 記憶卡插槽。只需簡單講記憶卡插入位於播放機側面的插槽即可存取卡內的多媒體檔案並隨時隨地欣賞您最愛的音樂、相片和影片。
外出時亦不想缺少娛樂的您，何不將家中的便攜式 DVD 機帶上旅途？獨特的車載系統確保了易用性，其便捷扣支臂更可在不使用時輕鬆卸下播放機。您亦能將便攜式 DVD 機帶於身上，而將支架留在車中。
此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 6 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。
播放儲存在光碟上的 JPEG 相片。您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！
將最愛的相片儲存在 CD 或 DVD 光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置上，並透過 Philips 播放機以幻燈片形式進行展示。透過其全面的檔案傳送能力，您可以輕鬆享受展示數碼相片帶來的方便與樂趣。只需將光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置插入播放機，數碼相片將在裝置上自動播放。如此一來，您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！
有了 DivX 支援，你可享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟之上。
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