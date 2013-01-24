內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰。聆聽音樂和播客的時候，經過精心調校的釹合金音效技術驅動器可為您帶來清晰細膩的音質。