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帶麥克風的耳塞式耳機

PRO6105BK/00
  • 清晰無瑕 清晰無瑕 清晰無瑕
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    帶麥克風的耳塞式耳機

    PRO6105BK/00

    清晰無瑕

    清晰音質至關重要。無論是播放清單、播客還是通話，這款有線耳塞式耳機都能將音訊完美呈現，亦兼容高解析度音效，讓您在使用最愛的高解析度串流服務時聆聽到更多細節。 查看各種好處

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    清晰無瑕

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      清晰無瑕

      • 8.6 毫米驅動器/封閉式
      • 整合式麥克風
      • 黑色
      • 耳塞式

      內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

      接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰。聆聽音樂和播客的時候，經過精心調校的釹合金音效技術驅動器可為您帶來清晰細膩的音質。

      高解析度音效，聆聽更多細節

      喜歡高解析度串流服務？高解析度音效耳機可讓您聆聽更多細節。耳機能夠重現高達 40 kHz 的高音頻率聲音，在您外出時也能播放更細膩的聲音。

      3 種橡膠耳罩護套可供更換，舒適緊貼

      音管採用橢圓形設計，可更換耳罩配備三種尺寸，能夠實現完美的隔音效果。您可以全天享受舒適的聆聽體驗和一流的被動式噪音阻隔效果。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        語音線圈
        CCAW
        喇叭直徑
        8.6
        敏感度
        109  分貝
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        7-40,000 Hz

      • 連接

        麥克風
        3.5 毫米插座麥克風
        連接器設備
        鍍金
        纜線長度
        1.2  米

      • 配件

        耳罩
        另設 2 對

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒裝
        包括的產品數目
        1
        貨架佈置類型
        懸掛
        高度
        17.5  厘米
        寬度
        7  厘米
        深度
        2.5  厘米
        總重量
        0.05  千克
        淨重
        0.018  千克
        淨重
        0.032  千克
        EAN
        69 51613 98178 8

      • 外盒

        產品包裝數目
        24
        長度
        38  厘米
        寬度
        18.3  厘米
        高度
        19.6  厘米
        總重量
        1.59  千克
        淨重
        0.432  千克
        淨重
        1.158  千克
        GTIN
        1 69 51613 98178 5

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        3
        長度
        18  厘米
        寬度
        8.2  厘米
        高度
        7.8  厘米
        總重量
        0.17  千克
        淨重
        0.054  千克
        淨重
        0.116  千克
        GTIN
        2 69 51613 98178 2

      • UPC

        UPC
        8 40063 20210 8

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