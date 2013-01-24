搜尋字眼
清晰無瑕
清晰音質至關重要。無論是播放清單、播客還是通話，這款有線耳塞式耳機都能將音訊完美呈現，亦兼容高解析度音效，讓您在使用最愛的高解析度串流服務時聆聽到更多細節。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰。聆聽音樂和播客的時候，經過精心調校的釹合金音效技術驅動器可為您帶來清晰細膩的音質。
喜歡高解析度串流服務？高解析度音效耳機可讓您聆聽更多細節。耳機能夠重現高達 40 kHz 的高音頻率聲音，在您外出時也能播放更細膩的聲音。
音管採用橢圓形設計，可更換耳罩配備三種尺寸，能夠實現完美的隔音效果。您可以全天享受舒適的聆聽體驗和一流的被動式噪音阻隔效果。
聲音
連接
配件
包裝尺寸
外盒
內紙箱
UPC
查看所有規格 查看更少的規格
尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士
感謝您訂閱電子通訊！
抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。
獲取產品保養期限
獲取推廣及特惠價
輕鬆取得產品支援