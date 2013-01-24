主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Shaver series 1000

電鬚刨

S1103/02
  • 不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗 不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗 不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗
    -{discount-value}

    Shaver series 1000 電鬚刨

    S1103/02

    不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗

    經濟實惠的新款 Philips 1000 系列電鬚刨為您帶來不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗，同時提升皮膚保護效果。優質自動研磨刀片結合可從 3 個方向移動的貼面刀頭，讓您享受剃鬚的樂趣。 查看各種好處

    建議零售價: HK$198.00

    Shaver series 1000 電鬚刨

    不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗

    經濟實惠的新款 Philips 1000 系列電鬚刨為您帶來不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗，同時提升皮膚保護效果。優質自動研磨刀片結合可從 3 個方向移動的貼面刀頭，讓您享受剃鬚的樂趣。 查看各種好處

    不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗

    經濟實惠的新款 Philips 1000 系列電鬚刨為您帶來不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗，同時提升皮膚保護效果。優質自動研磨刀片結合可從 3 個方向移動的貼面刀頭，讓您享受剃鬚的樂趣。 查看各種好處

    建議零售價: HK$198.00

    Shaver series 1000 電鬚刨

    不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗

    經濟實惠的新款 Philips 1000 系列電鬚刨為您帶來不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗，同時提升皮膚保護效果。優質自動研磨刀片結合可從 3 個方向移動的貼面刀頭，讓您享受剃鬚的樂趣。 查看各種好處

    類似產品

    See all Series 鬚刨

      不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗

      提升皮膚保護效果

      • PowerCut 強效切剃刀片
      • ContourFlex 剃鬚刀頭組件
      • 進口優質鋼材
      • 乾濕兩用
      27 片自動磨利刀片，保持鋒利的同時避免刺激

      27 片自動磨利刀片，保持鋒利的同時避免刺激

      刀片緊貼刀頭不斷旋轉，保持鋒利的同時避免刺激您的皮膚。

      保護刀頭能避免刺激、刮傷和割傷皮膚

      保護刀頭能避免刺激、刮傷和割傷皮膚

      旋轉刀片和臉部之間的保護刀頭能避免刺激、刮傷和割傷皮膚。

      浮動式剃鬚刀頭能順應面部和頸部曲線作出調節

      浮動式剃鬚刀頭能順應面部和頸部曲線作出調節

      電鬚刨的刀頭能向各個方向浮動，即使難剃部位亦能應付自如。

      充電 8 小時即可享有長達 30 分鐘的無線剃鬚時間

      充電 8 小時即可享有長達 30 分鐘的無線剃鬚時間

      充電 8 小時即可享有長達 30 分鐘的無線剃鬚時間。這款電鬚刨只限無線操作使用。

      IPX7 完全防水，容易清潔

      IPX7 完全防水，容易清潔

      IPX7 防水電鬚刨可輕鬆以水沖洗。IPX7 等級代表電鬚刨可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。

      人體工學設計手柄，操作舒適

      人體工學設計手柄，操作舒適

      電鬚刨符合人體工學，操作輕鬆自如，手柄牢固穩妥。

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      這款乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。不論在洗手盤前抑或淋浴時，都可進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • PowerCut 強效切剃刀片系統
        • 進口優質鋼材
        浮動修剪
        ContourFlex 剃鬚刀頭組件

      • 電源

        操作時間
        30 分鐘/剃鬚 9 次
        充電
        8 小時完成充電

      • 方便易用

        操作
        只限無線使用
        清潔
        可沖洗機身

      • 設計

        手柄
        人體工學設計手柄，操作舒適

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      尋找備用零件或配件

      前往零件及配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價

        建議產品

          最近查閱過的產品

            訂閱電子通訊

            Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

            感謝您訂閱電子通訊！

            抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

            成為
            My Philips 會員

            獲取產品保養期限

            獲取推廣及特惠價

            輕鬆取得產品支援

            立即登記