搜尋字眼

ZH
EN
  • -{discount-value}

    Shaver series 3000 S3350/06 Wet and dry electric shaver

    S3244/12

    此產品已不再銷售。

    Shaver series 3000 S3350/06 Wet and dry electric shaver

    類似產品

    See all Series 鬚刨

    5 向動態貼面刀頭緊貼每個角度和輪廓

    5 向動態貼面刀頭緊貼每個角度和輪廓

    刀頭可以在 5 個方向活動及浮動，順著面部輪廓進行貼面剃鬚，帶來舒適潔淨的剃鬚效果，即使是敏感皮膚都適用。

    PowerCut 強效切剃刀片帶來一致的潔淨剃鬚效果

    PowerCut 強效切剃刀片帶來一致的潔淨剃鬚效果

    27 片自動研磨刀片緊貼皮膚表面一致地剃除鬍鬚，每次都能締造順滑均勻的剃鬚效果。我們的自動研磨刀片在 2 年內都能保持鋒利如新。

    適合剃頭髮

    適合剃頭髮

    這款電鬚刨為多功能解決方案而設計，讓您可以同時用來剃除面部毛髮和頭髮

    不論在洗手盆前抑或淋浴時，都可以進行乾剃及濕剃

    不論在洗手盆前抑或淋浴時，都可以進行乾剃及濕剃

    您可隨意選用方便的乾剃，或在淋浴時配搭您最愛的剃鬚泡沫或啫喱進行濕剃。

    1 小時充電，即可無線使用 60 分鐘

    1 小時充電，即可無線使用 60 分鐘

    只需 1 小時，持久耐用的鋰電池即可充滿電，約可剃鬚 20 次。趕時間？5 分鐘快速充電即可為您提供一次完整剃鬚所需的電量。

    呵護肌膚的防銹剃鬚系統

    呵護肌膚的防銹剃鬚系統

    我們的剃鬚刀片採用手術級低致敏性不銹鋼製成，可防銹和防止沾染雜質，進而保護您的肌膚。

    彈出式修毛器，適用於八字鬚和鬢角

    彈出式修毛器，適用於八字鬚和鬢角

    使用彈出式修毛器修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。

    一按即開，方便清洗

    一按即開，方便清洗

    只需一按即可打開剃鬚刀頭，然後在流水下沖洗乾淨。

    防滑手柄令剃鬚更穩妥

    防滑手柄令剃鬚更穩妥

    穩妥防滑。即使濕水使用，人體工學橡膠手柄依然穩妥舒適。

    3 級電量指示燈在需要充電時一目了然

    3 級電量指示燈在需要充電時一目了然

    告別電量耗盡的情況。電量指示燈讓您清楚看見低電量、電量耗盡或正在充電狀態。

    便捷充電

    便捷充電

    Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

    為保護您和我們的地球環境而精心打造

    為保護您和我們的地球環境而精心打造

    這款電鬚刨的包裝不含塑膠，採用 90% 可回收物料製造，同時我們的刀片生產設施則使用 100% 可再生電力。

    旅行收納袋方便在家中或出門在外時存放

    旅行收納袋方便在家中或出門在外時存放

    便攜旅行收納袋方便您安全整齊地存放產品。無論在家或出門在外，您都可以隨身攜帶。

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找常見問題、用戶手冊、安全資訊及貼士
    Clippin

    尋找備用零件或配件

    前往零件及配件

    配件

    * 建議零售價

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。