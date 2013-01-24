潔淨剃鬚，更加舒適
Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
潔淨剃鬚，更加舒適
Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處
潔淨剃鬚，更加舒適
Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處
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潔淨剃鬚，更加舒適
Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處
電鬚刨可從 5 個方向緊貼面部輪廓，刀頭兼具動態、貼面和浮動效果，帶來乾淨舒適的剃鬚體驗。產品以最理想角度緊貼您面部和頸部輪廓，細緻順滑令皮膚舒適清爽。
自動研磨刀片經過精密設計，帶來方便潔淨的剃鬚效果，舒適乾爽。
淋浴時亦可使用凝膠或泡沫乾剃或濕剃，方便舒適。
電鬚刨充電 1 小時可用 60 分鐘，充電期間不會運作。
清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。
指示燈設計一目了然，讓您輕鬆得悉充電三個階段：低電量、充電中或快速充電中。
趕時間？充電 5 分鐘足以完成一次剃鬚。
27 片自動研磨刀片，每次都能帶來一致的潔淨剃鬚效果。
使用隨附的修髮器修整造型，是修剪鬍子和鬢角的完美之選
精製人體工學防滑橡膠，手柄濕滑亦可牢固穩妥，電鬚刨操作更舒適順暢。
方便易用的旅行收納袋，在家或旅途上均可輕鬆貯藏電鬚刨。
內附的充電支架保持電鬚刨充滿電力並妥善存放，隨時準備就緒。
剃鬚效能
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