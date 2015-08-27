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Shaver series 5000

乾濕兩用電鬚刨

S5400/06
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  • 乾剃或濕剃、呵護的剃鬚體驗 乾剃或濕剃、呵護的剃鬚體驗 乾剃或濕剃、呵護的剃鬚體驗
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    Shaver series 5000 乾濕兩用電鬚刨

    S5400/06
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      乾剃或濕剃、呵護的剃鬚體驗

      保護效果比普通刀片好10倍

      • MultiPrecision 切剃系統
      • 45 分鐘無線使用/1 小時充電
      • SmartClick 精確修髮器
      圓滑刀頭設計能夠順暢滑動，有助保護皮膚

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      MultiPrecision 精確切剃系統刀頭的圓滑刀頭設計能夠順暢滑動，有助保護皮膚。

      Aquatec 為您帶來舒適的乾剃或清爽的濕剃

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      電鬚刨的乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃，或配以剃鬚啫喱或泡沫作清爽的濕剃，適合在淋浴時使用。

      刀片會提起然後剃走長和短的毛髮，達到快速剃鬚

      刀片會提起然後剃走長和短的毛髮，達到快速剃鬚

      立即享受快速及貼面的剃鬚體驗。 MultiPrecision 精確切剃系統會將毛髮及短小的鬚根提起然後剃除，達到快速剃鬚的效果。

      5 向靈活轉動刀頭，帶來快速貼面的剃鬚體驗

      5 向靈活轉動刀頭，帶來快速貼面的剃鬚體驗

      5 向活動刀頭支援 5 種獨立動作，大大增加貼面程度，連頸部及下顎等位置都可以兼顧，提供貼面及快速的剃鬚效果。

      隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子

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      插上防敏感精確修髮器，即可完美修剪鬍子和鬢角。

      45 分鐘無線剃鬚時間

      45 分鐘無線剃鬚時間

      充電 1 小時後，即可剃鬚長達 45 分鐘以上，約可剃鬚 15 次。本電鬚刨只限無線操作使用。

      1 小時充電時間

      1 小時充電時間

      節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。只需快速充電 5 分鐘，就足以應付單次剃鬚。

      1 級電量顯示和旅行鎖顯示

      1 級電量顯示和旅行鎖顯示

      簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：- 1 級電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示

      舒適地將毛髮提起並剃除

      舒適地將毛髮提起並剃除

      至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。

      2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

      2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

      所有電鬚刨擁有 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，2 年後才需更換。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • MultiPrecision 切剃系統
        • 至尊雙層刀片技術
        浮動修剪
        5 向靈活刀頭
        肌膚舒適
        • AquaTec 乾濕剃鬚
        • 護膚系統

      • 配件

        SmartClick
        精確面部修毛器
        保養
        保護蓋

      • 方便易用

        顯示
        • 1 級電量指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 充電顯示
        • 清潔提示
        • 更換剃鬚刀頭提示
        • 旅行鎖顯示
        清潔
        可沖洗機身
        操作
        使用前請拔去電源

      • 設計

        手柄
        人體工學設計手柄，操作舒適
        顏色
        碳灰 - 水藍色 - 超新星閃銀色

      • 電源

        自動電壓
        100-240 V
        電池類別
        鋰離子電池
        操作時間
        45 分鐘 / 剃鬚 15 次
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
        最大功率
        9  瓦
        備用電量
        0.1  瓦

      • 服務

        2 年保養
        替換刀頭
        每兩年用 SH50 更換

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            獎項

            • 比一般刀片呵護力高 10 倍 - 測試於 2015 年在德國進行，經過 21 日的適應期

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