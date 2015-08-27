格內其他項目
- SmartClick 修鬚造型刀頭
- SmartClick 潔面刷
SkinGlide 防敏微珠保護環有順滑塗層，可帶來更舒適的剃鬚體驗。數千顆微珠塗層能減少電鬚刨摩擦以及表面阻力，令體驗更為簡易順暢，減少刺激皮護。
升級版溫和精確切剃系統具有肌膚保護技術，專為剃除毛髮、呵護肌膚而設。V 形頂蓋可在保護肌膚避免與刀片直接接觸的同時，提供最貼面滑順的剃鬚效果，即使 3 日鬚亦能輕鬆剃淨。
我們的電鬚刨刀頭能5向靈活浮動，溫和地因應面部及頸部輪廓遊走，減少因緊貼皮膚剃鬚造成的摩擦及壓力。
隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
電鬚刨簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：3 級電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示
先進節省能源技術系統配合長效鋰電池為您帶來兩個方便的選擇：充電 1 小時後可使用 50 分鐘，或快速充電後進行一次完整的剃鬚。整個 7000 系列電鬚刨的所有型號均以無線操作，以確保可在潮濕的環境下安全使用。
只需打開電鬚刨刀頭，即可在水龍頭下徹底沖洗。
7000 系列電鬚刨提供 2 年保養，產品設計性能良好，堅固耐用。
修鬚造型刀具備 5 種設定，適合短鬚及剃前修剪。設有圓形套及造型梳可減少刺激皮膚。
清潔刷頭專為帶來深層溫和的清潔而設，可配合潔面劑使用。刷頭上有多達 32,000 根刷毛，可按摩及潔淨皮膚、除垢及清洗毛孔，令您容光煥發。結果根據獨立臨床測試機構進行的消費者測試得出。測試者報告顯示，使用清潔刷頭有較少的皮膚刺激情況，但皮膚更順滑，剃鬚體驗更為舒適。建議剃鬚前使用清潔刷頭加強剃鬚效果：當配合清潔刷頭使用 Philips S7000 時， 91% 測試者出現較少的皮膚刺激情況*。
剃鬚效能
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