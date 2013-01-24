貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用
Philips 7000 系列電鬚刨專為緊貼敏感皮膚剃鬚而設。皆因人人的皮膚獨一無二，此系列特別與多位皮膚科專家共同研發的個人化剃鬚指導，協助解決男士特定的肌膚問題。 查看各種好處
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貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用
Philips 7000 系列電鬚刨專為緊貼敏感皮膚剃鬚而設。皆因人人的皮膚獨一無二，此系列特別與多位皮膚科專家共同研發的個人化剃鬚指導，協助解決男士特定的肌膚問題。 查看各種好處
體驗 Philips 先進的微珠順滑技術，剃鬚時更順滑流暢。靈感源自空氣動力學的滑動原理，電鬚刨外環表面充滿超細微、猶如玻璃球狀的粒子，令電鬚刨在肌膚上滑過時加倍舒適。
使用高度精準刀片貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用。刀片專為精準剃鬚而設，減少拖拉、拉扯或重覆來回剃鬚，即使是 3 日鬚亦應付自如。
針對鬍鬚濃密的部分，高效剃鬚。電鬚刨內的感應器可感應鬍鬚濃密的部位，自動調節至最佳效能。
聽取切身建議，解決特定皮膚問題：包括泛紅、剃鬚後感到灼熱，以及毛髮倒生等等。個人鬚剃計劃是與多位皮膚科專家共同研發，並透過電鬚刨連接 GroomTribe 應用程式，追蹤您的剃鬚進度並同時調整建議，從而改善剃鬚習慣和技巧。
剃鬚刀頭能夠靈活地貼合輪廓，輕柔地緊貼面部和頸部曲線。減低貼面剃鬚所需的壓力，大大降低對皮膚造成的壓力。
您可以根據專為您皮膚建議的設定剃鬚，或使用 GroomTribe 應用程式自行選擇設定。剃鬚設定包括一般、敏感或超敏感模式。
隨心所欲，選擇切合皮膚狀況的剃鬚體驗。Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
使用隨插即用的精確修髮器修整造型，是修剪鬍子和鬢角的完美之選
使用專屬清潔座，讓您的電鬚刨每日如新，輕輕一按即可清洗、潤滑刀頭，並為電鬚刨充電。
一次充滿電後，無線剃鬚時間長達 50 分鐘。
強勁節能的鋰電池，1 小時內即可充滿電。
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