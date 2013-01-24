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Shaver series 7000

乾濕兩用電鬚刨

S7970/26
為本產品尋找支援
  • 貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用 貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用 貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用
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    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨

    S7970/26
    為本產品尋找支援

    貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用

    Philips 7000 系列電鬚刨專為緊貼敏感皮膚剃鬚而設。皆因人人的皮膚獨一無二，此系列特別與多位皮膚科專家共同研發的個人化剃鬚指導，協助解決男士特定的肌膚問題。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,498.00

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨

    貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用

    Philips 7000 系列電鬚刨專為緊貼敏感皮膚剃鬚而設。皆因人人的皮膚獨一無二，此系列特別與多位皮膚科專家共同研發的個人化剃鬚指導，協助解決男士特定的肌膚問題。 查看各種好處

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      貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用

      敏感肌膚No.1 之選

      • 防敏微珠保護環
      • 溫和精確切剃刀片
      • 鬍鬚密度智能感應
      • 個人化剃鬚計劃
      防敏微珠保護環配備微珠順滑粒子，剃鬚時更順滑流暢

      防敏微珠保護環配備微珠順滑粒子，剃鬚時更順滑流暢

      體驗 Philips 先進的微珠順滑技術，剃鬚時更順滑流暢。靈感源自空氣動力學的滑動原理，電鬚刨外環表面充滿超細微、猶如玻璃球狀的粒子，令電鬚刨在肌膚上滑過時加倍舒適。

      溫和精確切剃系統貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用

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      使用高度精準刀片貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用。刀片專為精準剃鬚而設，減少拖拉、拉扯或重覆來回剃鬚，即使是 3 日鬚亦應付自如。

      鬍鬚密度智能感應針對鬍鬚濃密的部分，穩定高效剃鬚

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      針對鬍鬚濃密的部分，高效剃鬚。電鬚刨內的感應器可感應鬍鬚濃密的部位，自動調節至最佳效能。

      個人化剃鬚計劃解決特定皮膚問題

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      聽取切身建議，解決特定皮膚問題：包括泛紅、剃鬚後感到灼熱，以及毛髮倒生等等。個人鬚剃計劃是與多位皮膚科專家共同研發，並透過電鬚刨連接 GroomTribe 應用程式，追蹤您的剃鬚進度並同時調整建議，從而改善剃鬚習慣和技巧。

      全導向靈活刀頭緊貼面部輪廓，減輕對面部的壓力

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      剃鬚刀頭能夠靈活地貼合輪廓，輕柔地緊貼面部和頸部曲線。減低貼面剃鬚所需的壓力，大大降低對皮膚造成的壓力。

      專為您的皮膚而設的敏感剃鬚設定

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      您可以根據專為您皮膚建議的設定剃鬚，或使用 GroomTribe 應用程式自行選擇設定。剃鬚設定包括一般、敏感或超敏感模式。

      Aquatec 可給您帶來舒適乾剃或清爽濕剃

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      隨心所欲，選擇切合皮膚狀況的剃鬚體驗。Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

      SmartClick 精確修髮器，適用於鬍子和鬢角

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      使用隨插即用的精確修髮器修整造型，是修剪鬍子和鬢角的完美之選

      SmartClean 讓您的電鬚刨每日如新

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      使用專屬清潔座，讓您的電鬚刨每日如新，輕輕一按即可清洗、潤滑刀頭，並為電鬚刨充電。

      完成充電後，無線剃鬚時間長達 50 分鐘

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      一次充滿電後，無線剃鬚時間長達 50 分鐘。

      1 小時充電時間

      1 小時充電時間

      強勁節能的鋰電池，1 小時內即可充滿電。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        肌膚舒適
        • 防敏微珠保護環
        • 個人化剃鬚計劃
        • 敏感剃鬚設定
        剃鬚系統
        溫和精確切剃刀片
        輪廓感應
        全導向輪廓感應科技

      • 軟件

        應用程式
        GroomTribe
        智能手機兼容性
        兼容多款 iPhone 及 Android™ 型號。詳情請參閱 philips.com/s7000-support。
        Bluetooth®
        4.1 版本，10 米範圍

      • 方便易用

        顯示
        • 拔出電源指示燈
        • 1 級電量指示燈
        乾濕兩用
        乾濕兩用
        清潔
        可水洗機身
        操作
        只限無線使用

      • 電源

        電池類別
        鋰離子電池
        操作時間
        50 分鐘 / 剃鬚 17 次
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
        自動電壓
        100-240 V
        最大功率
        5.4  瓦
        備用電量
        0.15  瓦

      • 保養

        兩年保養
        替換刀頭 SH70
        每 2 年更換一次
        替換清潔劑 JC302
        每隔 3 個月更換一次

      • 配件

        收納盒
        收納盒
        保養
        清潔小刷子
        SmartClick
        精確修髮器
        SmartClean
        • 清潔
        • 充電
        • 潤滑
        • 清潔劑（隨附）

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