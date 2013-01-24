每次剃鬚都非常完美

9000 系列是我們目前最先進的電鬚刨系列。獨特的 8 向輪廓感應科技可處理面上輪廓每一個覆蓋範圍，V形精確切剃系統引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，達至最貼臉的剃鬚效果。 查看各種好處