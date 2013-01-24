格內其他項目
- SmartClick 精確修髮器
- 豪華收藏袋
每次剃鬚都非常完美
9000 系列是我們目前最先進的電鬚刨系列。獨特的 8 向輪廓感應科技可處理面上輪廓每一個覆蓋範圍，V形精確切剃系統引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，達至最貼臉的剃鬚效果。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
每次剃鬚都非常完美
9000 系列是我們目前最先進的電鬚刨系列。獨特的 8 向輪廓感應科技可處理面上輪廓每一個覆蓋範圍，V形精確切剃系統引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，達至最貼臉的剃鬚效果。 查看各種好處
每次剃鬚都非常完美
9000 系列是我們目前最先進的電鬚刨系列。獨特的 8 向輪廓感應科技可處理面上輪廓每一個覆蓋範圍，V形精確切剃系統引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，達至最貼臉的剃鬚效果。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
每次剃鬚都非常完美
9000 系列是我們目前最先進的電鬚刨系列。獨特的 8 向輪廓感應科技可處理面上輪廓每一個覆蓋範圍，V形精確切剃系統引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，達至最貼臉的剃鬚效果。 查看各種好處
體驗貼面的剃鬚效果，V 形精確切剃系統準確地引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，甚至平躺和不同長度的鬍鬚也可徹底剃淨。更貼面 30%，減少剃鬚次數，讓您的肌膚時刻保持最佳狀態。
8 向輪廓感應刀頭緊貼您的每一個面部和頸部輪廓。每一下剃鬚可剃多 20% 鬍鬚。帶來極致貼面、順滑的剃鬚體驗。
電鬚刨的乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃，或配以剃鬚啫喱或泡沫作清爽的濕剃，適合在淋浴時使用。
插上防敏感精確修髮器，即可完美修剪鬍子和鬢角。
簡單直接的用家界面提供相關資料，讓您的電鬚刨表現更全面：- 3 級電量顯示及旅行鎖顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示
先進的充電系統設有兩個方便的選擇：連續充電一小時，可以享有 50 分鐘的使用時間，也可以進行快速充電，足以應付一次完整的剃鬚時間。所有 9000 系列的電鬚刨均內置強效、節能、耐用的鋰離子電池。無線操作設計，確保可以在潮濕的環境下使用，在沐浴時使用亦可。
我們為這個 Philips 電鬚刨提供 2 年保養。9000 系列電鬚刨的效能強勁，而且非常耐用，每次都為您帶來貼面潔淨的剃鬚體驗。
只需打開電鬚刨刀頭，即可在水龍頭下徹底沖洗。
剃鬚效能
配件
方便易用
設計
電源
服務