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Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨

S9987/54
  • 極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感 極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感 極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感
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    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨

    S9987/54

    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬚，亦可透過剃鬚壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。

    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨

    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬚，亦可透過剃鬚壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。

    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬚，亦可透過剃鬚壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。

    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨

    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬚，亦可透過剃鬚壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。

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      採用 SkinIQ 技術

      • Pressure Guard 感應器
      • Dual SteelPrecision 刀片
      • 經過皮膚測試
      • 360-D 靈活刀頭
      帶給您最理想的剃鬚壓力

      帶給您最理想的剃鬚壓力

      使用適當的力度是貼面感和保護皮膚的關鍵。電鬚刨的先進感應器能讀取您使用的力度，而當您的力度過大或過小時，創新的燈光指示能向您作出提示。為您帶來合適的個人化剃鬚體驗。

      先進精確，達至更貼面剃鬚效果*

      先進精確，達至更貼面剃鬚效果*

      每分鐘可修剪高達 150,000 次，Dual SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗。72 片高效能自動磨利刀片於歐洲製造。

      流暢順滑的剃鬚體驗，有效呵護皮膚

      流暢順滑的剃鬚體驗，有效呵護皮膚

      剃鬚刀頭和皮膚之間有一層保護塗層。每平方毫米由多達 2.000 個微球組成，可減少 25% 的皮膚摩擦，大大減少刺激***。

      適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

      適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

      智能鬍鬚感應器以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。此技術可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。

      指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮

      指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮

      動作感應技術會追蹤您的剃鬚方式，並透過我們的 GroomTribe 應用程式指引您掌握更有效的技巧。只需剃鬚三次，大部分男士都能以較少的來回剃動次數達致更佳的剃鬚技巧**。

      靈活刀頭緊貼面部輪廓

      靈活刀頭緊貼面部輪廓

      完全靈活的刀頭可 360 度旋轉，緊貼您的面部輪廓曲線。體驗最佳的貼面感受，成就徹底且舒適的剃鬚效果。

      OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知

      OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知

      首款具備動態 OLED 顯示器的 Philips 電鬚刨，以清晰、流暢的畫面顯示每個電鬚刨功能和通知。直觀介面包括 SkinIQ 指引、電池狀態和清潔提示等。

      1 分鐘深層清潔，帶來潔淨的剃鬚效果

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      效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，保持更長時間高效運作。清潔機的效能比使用清水清洗有效 10 倍****。它是全球最細小的清潔機，方便存放，而且可以隨處使用。

      手柄內置精確修髮器

      手柄內置精確修髮器

      使用電鬚刨的彈出式精確修髮器令造型更臻完美。精確修髮器整合到電鬚刨的機身內，讓您完美塑造鬍鬚造型和修剪鬢角。

      使用應用程式加強剃鬚體驗

      使用應用程式加強剃鬚體驗

      將您的電鬚刨與 Philips GroomTribe 應用程式配對，令您的剃鬚體驗更完善。為您提供剃鬚指引、追蹤您的皮膚狀況、設定個人化體驗，並助您掌握剃鬚技巧，帶來貼面且呵護的效果。

      可濕剃或乾剃，甚至於淋浴時使用

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      隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

      完成充電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘

      完成充電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘

      一次充滿電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        Dual SteelPrecision 刀片
        浮動修剪
        360-D 靈活刀頭
        SkinIQ 技術
        • Pressure Guard 感應器
        • 具保護效能的 SkinGlide 塗層
        • Motion Control 感應器
        • Power Adapt 感應器

      • 方便易用

        乾濕兩用
        乾濕兩用
        顯示
        • 經改良的 OLED 顯示器
        • 壓力指引
        • 電量指示燈
        • Motion Control 指示燈
        • 旅行開/關鎖
        清潔
        • 一按即開
        • 可沖洗機身

      • 電源

        操作時間
        60 分鐘
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 5 分鐘快速充電
        自動電壓
        100-240 V
        最大功率
        9  瓦
        電池類型
        鋰離子

      • 設計

        手柄
        橡膠手柄
        顏色
        暗鉻色
        剃鬚刀頭
        稜角設計

      • 軟件

        應用程式
        • GroomTribe
        • 可通過藍牙連接
        智能手機兼容性
        iPhone 及 Android™ 裝置

      • 服務

        兩年保養
        替換刀頭 SH91
        每兩年更換一次 SH91

      • 配件

        Quick Clean Pod
        • 內附 1 個匣
        整合式彈出式修髮器
        附燈光之充電支架
        旅行及收納
        旅行收藏盒
        保養
        清潔刷子

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            • 與上一代產品 Philips Series S9000 比較
            • *根據 Philips Series S7000 及 GroomTribe 應用程式 2019 年用戶
            • **與其他無塗層材料相比
            • * * * 比較在清潔濾盒內，使用清潔劑與使用清水清洗鬍鬚渣的清潔程度

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