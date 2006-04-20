耐用、輕巧
輕巧型耳筒可供長時間使用，所配備的通氣孔可呈現豐厚而深沉的音效。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
耐用、輕巧
輕巧型耳筒可供長時間使用，所配備的通氣孔可呈現豐厚而深沉的音效。
耐用、輕巧
輕巧型耳筒可供長時間使用，所配備的通氣孔可呈現豐厚而深沉的音效。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
耐用、輕巧
輕巧型耳筒可供長時間使用，所配備的通氣孔可呈現豐厚而深沉的音效。
耳罩上的軟膠部份可以緩和電線拉力、保護連接並防止由於重複彎曲而造成的損傷。
體積細小，易於配戴，同時又可傳遞清脆強大的聲效。30 毫米喇叭驅動器大小適中，最能帶給您高品質聽覺享受。
低音增強反射器 (Bass Beat Vents) 讓空氣流動，進一步提昇音質，產生深沉而圓潤的低音。
此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。
音效
連接
內紙箱
外盒
包裝尺寸
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。