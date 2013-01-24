主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

輕巧型耳筒

SBCHL145/98
  • 耐用、輕巧 耐用、輕巧 耐用、輕巧
    -{discount-value}

    輕巧型耳筒

    SBCHL145/98

    耐用、輕巧

    輕巧型耳筒可供長時間使用，所配備的通氣孔可呈現豐厚而深沉的音效。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$40.00
    尋找相似產品

    輕巧型耳筒

    耐用、輕巧

    輕巧型耳筒可供長時間使用，所配備的通氣孔可呈現豐厚而深沉的音效。

    耐用、輕巧

    輕巧型耳筒可供長時間使用，所配備的通氣孔可呈現豐厚而深沉的音效。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$40.00
    尋找相似產品

    輕巧型耳筒

    耐用、輕巧

    輕巧型耳筒可供長時間使用，所配備的通氣孔可呈現豐厚而深沉的音效。

    類似產品

    See all over-ear-on-ear-headphones

      耐用、輕巧

      強化的電線連接，確保額外耐用

      耳罩上的軟膠部份可以緩和電線拉力、保護連接並防止由於重複彎曲而造成的損傷。

      30 毫米喇叭驅動器提供極高的效能

      體積細小，易於配戴，同時又可傳遞清脆強大的聲效。30 毫米喇叭驅動器大小適中，最能帶給您高品質聽覺享受。

      低音增強反射器 (Bass Beat Vents) 讓空氣流動，進一步提昇音質

      低音增強反射器 (Bass Beat Vents) 讓空氣流動，進一步提昇音質，產生深沉而圓潤的低音。

      輕巧設計使長時間使用時更舒適

      此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開啟
        磁鐵類型
        鐵氧體
        音圈
        振動膜
        Mylar dome
        頻率響應
        18 - 20 000  Hz
        阻抗
        32  歐姆
        最大輸入電量
        100  mW
        敏感度
        96  分貝
        喇叭直徑
        30  毫米
        類型
        動態

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍鉻
        纜線類型

      • 內紙箱

        總重量
        1.4047  千克
        高度
        24.8  厘米
        長度
        34.5  厘米
        淨重
        0.39  千克
        淨包裝重量
        1.0147  千克
        寬度
        21  厘米
        EAN
        87 12581 49796 5
        產品包裝數目
        6

      • 包裝尺寸

        深度
        5.5  厘米
        總重量
        0.1681  千克
        高度
        22  厘米
        淨重
        0.065  千克
        淨包裝重量
        0.1031  千克
        寬度
        19.5  厘米
        EAN
        87 12581 49793 4
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      • 外盒

        EAN
        87 12581 58657 7
        總重量
        25  千克
        高度
        2000  厘米
        長度
        10  厘米
        淨重
        3.120  千克
        產品包裝數目
        48
        淨包裝重量
        21.880  千克
        寬度
        10  厘米

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記