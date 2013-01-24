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VisaPure

粉刺油性肌膚刷頭

SC5994/00
1 獎項
  • 粉刺油性肌膚適用刷頭 粉刺油性肌膚適用刷頭 粉刺油性肌膚適用刷頭
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    VisaPure 粉刺油性肌膚刷頭

    SC5994/00
    1 獎項

    粉刺油性肌膚適用刷頭

    粉刺油性肌膚刷頭可減少油脂及去除堵塞毛孔的死皮細胞。混合長短刷毛能提供溫和潔淨，照顧敏感及粉刺油性肌膚的需要。 查看各種好處

    建議零售價: HK$148.00

    VisaPure 粉刺油性肌膚刷頭

    粉刺油性肌膚適用刷頭

    粉刺油性肌膚刷頭可減少油脂及去除堵塞毛孔的死皮細胞。混合長短刷毛能提供溫和潔淨，照顧敏感及粉刺油性肌膚的需要。 查看各種好處

    粉刺油性肌膚適用刷頭

    粉刺油性肌膚刷頭可減少油脂及去除堵塞毛孔的死皮細胞。混合長短刷毛能提供溫和潔淨，照顧敏感及粉刺油性肌膚的需要。 查看各種好處

    建議零售價: HK$148.00

    VisaPure 粉刺油性肌膚刷頭

    粉刺油性肌膚適用刷頭

    粉刺油性肌膚刷頭可減少油脂及去除堵塞毛孔的死皮細胞。混合長短刷毛能提供溫和潔淨，照顧敏感及粉刺油性肌膚的需要。 查看各種好處

    粉刺油性肌膚適用刷頭

    • 適合粉刺油性肌膚
    • 適合每天使用
    • 每隔 3 個月更換一次
    • 容易替換
    讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

    讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

    使用 VisaPure 潔膚可清除更多面部污垢、暗啞及死皮。深層清潔效果讓皮膚能更有效地吸收護膚品，例如乳霜、精華霜及精華液。

    為最佳潔淨而設

    為最佳潔淨而設

    所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。

    粉刺油性肌膚適用刷頭

    有效溫和潔淨粉刺油性肌膚。刷頭比用雙手更能去除死皮細胞和油脂，而且特別溫和，能呵護細嫩的肌膚。幼長的刷毛末端經兩次打磨，可減少與肌膚的摩擦力，確保溫和潔淨效果。以特別溫和的方式潔面，可締造更健康的肌膚。由多位皮膚科專家共同研發。

    與皮膚科專家共同研發

    多名首屈一指的皮膚科專家共同參與粉刺油性肌膚刷頭的研發過程，確保刷頭衛生，粉刺油性肌膚都可安心使用。

    獨特潔面刷毛組合

    所有 VisaPure 刷頭採用獨一無二的 5 合 1 刷毛技術。每條刷毛均經過兩次打磨，末端如絲般柔軟，確保能在肌膚上順滑滑行。特長的 VisaPure 刷毛為肌膚帶來極致舒適感，每根刷毛比毛孔幼細達 3 倍，濃密的刷毛在每次使用中都可接觸更多毛孔，讓潔面時倍感柔軟舒適。刷毛更特別選用防水物料製造。

    刷頭即插即用，容易裝上及拆下

    輕鬆裝上或拆下刷頭。刷頭容易安裝，可兼容所有 VisaPure 型號。

    每隔 3 個月更換一次

    建議每 3 個月更換一次刷頭，以達至最佳潔淨效果。刷頭更換容易，只需輕輕從潔膚儀拔出即可。

    技術規格

    • 兼容度

      可配合所有 VisaPure 型號使用

    • 優點

      皮膚類型
      適用於油性粉刺肌膚
      去角質
      去除暗啞及死去的皮膚細胞

    • 方便易用

      容易清洗
      防水設計
      可淋浴使用
      配合潔面產品使用
      更換
      簡便扣合式刷頭
      建議更換
      每 3 個月一次

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