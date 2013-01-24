刷毛和竹碳海綿的獨特結合，令刷頭能有效去除最微小的污染粒子，帶來絕佳而溫和的潔膚效果。
眾所周知，竹碳具有強力的吸附力和淨化功能。我們刷頭的木碳成份來自炭化竹木，成份天然。
污染粒子雖然極之微小，但對肌膚的傷害卻不容小觑。臨床測試證明，我們的抗污染潔膚刷能有效去除污染粒子，即使是最微小的 PM2.5 和 PM10 亦能掃走。
使用 VisaPure 潔膚可清除更多面部污垢、暗啞及死皮。深層清潔效果讓皮膚能更有效地吸收護膚品，例如乳霜、精華霜及精華液。
輕鬆裝上或拆下刷頭。刷頭容易安裝，可兼容所有 VisaPure 型號。
所有 VisaPure 刷頭採用獨一無二的 5 合 1 刷毛技術。每條刷毛均經過兩次打磨，末端如絲般柔軟，確保能在肌膚上順滑滑行。特長的 VisaPure 刷毛為肌膚帶來極致舒適感，每根刷毛比毛孔更幼細，濃密的刷毛在每次使用中都可接觸更多毛孔，讓潔面時倍感柔軟舒適。刷毛更特別選用防水物料製造。
所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。
建議每 3 個月更換一次刷頭，以達至最佳潔淨效果。刷頭更換容易，只需輕輕從潔膚儀拔出即可。