使用 VisaPure 潔膚可清除更多面部污垢、暗啞及死皮。深層清潔效果讓皮膚能更有效地吸收護膚品，例如乳霜、精華霜及精華液。
所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。
此刷頭特別為清潔鼻翼和下巴的擴大毛孔而設。外型纖細的精準刷頭可以去除一般刷頭不能刷除的鼻翼位置污垢。
智能精準潔面刷頭內置 NFC 智能辨識科技，刷頭擁有專屬精準潔面程式，可透過合適的設定清潔例如鼻翼等難以接觸的部位。
為 A 字位（鼻翼和下巴位置）特別而設的潔面程式，只適用於 VisaPure Advanced 系列。
所有 VisaPure 刷頭採用獨一無二的 5 合 1 刷毛技術。每條刷毛均經過兩次打磨，末端如絲般柔軟，確保能在肌膚上順滑滑行。特長的 VisaPure 刷毛為肌膚帶來極致舒適感，每根刷毛比毛孔幼細達 3 倍，濃密的刷毛在每次使用中都可接觸更多毛孔，讓潔面時倍感柔軟舒適。刷毛更特別選用防水物料製造。
刷頭易於安裝，適用於所有 VisaPure 型號。特定的潔面程式只適用於 VisaPure Advanced。
建議每 3 個月更換一次刷頭，以達至最佳潔淨效果。刷頭更換容易，只需輕輕從潔膚儀拔出即可。
兼容度
優點
智能潔面刷頭
方便易用
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