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VisaPure Advanced

精準刷頭

SC6017/00
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    VisaPure Advanced 精準刷頭

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      精細潔淨刷頭

      帶來潔淨及柔嫩的肌膚

      • 帶來更仔細的清潔效果
      • 適合每天使用
      • 每隔 3 個月更換一次
      • 容易替換
      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      使用 VisaPure 潔膚可清除更多面部污垢、暗啞及死皮。深層清潔效果讓皮膚能更有效地吸收護膚品，例如乳霜、精華霜及精華液。

      為最佳潔淨而設

      為最佳潔淨而設

      所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。

      為清潔鼻翼和下巴的擴大毛孔而設

      此刷頭特別為清潔鼻翼和下巴的擴大毛孔而設。外型纖細的精準刷頭可以去除一般刷頭不能刷除的鼻翼位置污垢。

      內置 NFC 智能辨識科技的精準刷頭

      智能精準潔面刷頭內置 NFC 智能辨識科技，刷頭擁有專屬精準潔面程式，可透過合適的設定清潔例如鼻翼等難以接觸的部位。

      特別設定只適用於 VisaPure Advanced 系列

      為 A 字位（鼻翼和下巴位置）特別而設的潔面程式，只適用於 VisaPure Advanced 系列。

      獨特潔面刷毛組合

      所有 VisaPure 刷頭採用獨一無二的 5 合 1 刷毛技術。每條刷毛均經過兩次打磨，末端如絲般柔軟，確保能在肌膚上順滑滑行。特長的 VisaPure 刷毛為肌膚帶來極致舒適感，每根刷毛比毛孔幼細達 3 倍，濃密的刷毛在每次使用中都可接觸更多毛孔，讓潔面時倍感柔軟舒適。刷毛更特別選用防水物料製造。

      簡便扣合式刷頭

      刷頭易於安裝，適用於所有 VisaPure 型號。特定的潔面程式只適用於 VisaPure Advanced。

      每隔 3 個月更換一次

      建議每 3 個月更換一次刷頭，以達至最佳潔淨效果。刷頭更換容易，只需輕輕從潔膚儀拔出即可。

      技術規格

      • 兼容度

        配合 VisaPure Advanced 使用

      • 優點

        皮膚類型
        適用於所有皮膚類型
        大小及形狀
        外型小巧，方便清潔鼻翼附近的細小部位。

      • 智能潔面刷頭

        刷頭內置 NFC 智能辨識科技

      • 方便易用

        容易清洗
        防水設計
        可淋浴使用
        配合潔面產品使用
        更換
        簡便扣合式刷頭
        建議更換
        每 3 個月一次

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