幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚*
Philips Avent 新生嬰兒套裝 SCD270/00 包括 2 個 125ml/ 4oz 和 2 個 260ml/ 9oz 不含 BPA 餵哺奶瓶
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚*
Philips Avent 新生嬰兒套裝 SCD270/00 包括 2 個 125ml/ 4oz 和 2 個 260ml/ 9oz 不含 BPA 餵哺奶瓶
幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚*
Philips Avent 新生嬰兒套裝 SCD270/00 包括 2 個 125ml/ 4oz 和 2 個 260ml/ 9oz 不含 BPA 餵哺奶瓶
此產品已不再銷售。
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幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚*
Philips Avent 新生嬰兒套裝 SCD270/00 包括 2 個 125ml/ 4oz 和 2 個 260ml/ 9oz 不含 BPA 餵哺奶瓶
仿母乳的寬奶嘴設計提供更接近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺
睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips Avent 經典奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips Avent 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其他奶瓶大約為 74 分鐘，相比減少了 28 分鐘，p=0.05）。特別是在晚上。**
所有 Philips Avent 奶嘴、軟嘴及奶瓶可與以下物品一起使用：儲存杯、母乳容器、魔術杯和吸乳器
有五種流量速度供選擇。
餵哺寶寶時，Avent 奶嘴上特別的邊緣設計，使空氣進入奶瓶，而非寶寶肚子內。就像母乳餵哺一樣，寶寶可控制奶量。
原產地
包含物件
設計
成長階段