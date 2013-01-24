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Philips Avent

新生兒 Starter 套裝

SCD270/00
Avent
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  • 幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚* 幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚* 幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚*
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    Philips Avent 新生兒 Starter 套裝

    SCD270/00

    幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚*

    Philips Avent 新生嬰兒套裝 SCD270/00 包括 2 個 125ml/ 4oz 和 2 個 260ml/ 9oz 不含 BPA 餵哺奶瓶

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$480.00
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      減少絞痛**

      輕鬆結合母乳餵哺和奶瓶餵哺

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      仿母乳的寬奶嘴設計提供更接近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺

      經臨床證實可以大大減少哭鬧

      經臨床證實可以大大減少哭鬧

      睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips Avent 經典奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips Avent 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其他奶瓶大約為 74 分鐘，相比減少了 28 分鐘，p=0.05）。特別是在晚上。**

      完全可以在 Philips Avent 系列中互換

      完全可以在 Philips Avent 系列中互換

      所有 Philips Avent 奶嘴、軟嘴及奶瓶可與以下物品一起使用：儲存杯、母乳容器、魔術杯和吸乳器

      有五種流量速度供選擇

      有五種流量速度供選擇

      有五種流量速度供選擇。

      使空氣進入奶瓶，而不是寶寶肚子內

      使空氣進入奶瓶，而不是寶寶肚子內

      餵哺寶寶時，Avent 奶嘴上特別的邊緣設計，使空氣進入奶瓶，而非寶寶肚子內。就像母乳餵哺一樣，寶寶可控制奶量。

      此奶瓶採用 PES 材料製造，不含 BPA

      此奶瓶採用 PES 材料製造，不含 BPA

      技術規格

      • 原產地

        英國

      • 包含物件

        Classic 奶瓶 9 安士
        2  件數
        Classic 奶瓶 4 安士
        2  件數
        超柔軟、新生兒奶嘴
        2（僅限英國）  件數
        新生兒奶嘴
        1  件數
        奶瓶和奶嘴刷
        1  件數

      • 設計

        奶瓶設計
        寬瓶頸

      • 成長階段

        階段
        0 - 6 個月

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          • *一項臨床研究表明，2 週大的寶寶比用其它奶瓶餵哺產生較少哭鬧。（英國兒童健康研究所研究結果，倫敦，2008。）
          • **臨床研究證明，對 2 週大的嬰兒使用 Avent 奶瓶餵哺比用其它優質奶瓶餵哺減少絞痛，尤其是在夜間。

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