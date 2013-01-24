幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚*
便利的 SCD271/00 是 Philips Avent 系列產品，產品包括 4 組經典奶瓶（2 組 4oz 和 2 組 9oz）、一個奶瓶及奶嘴刷，及一個適合 0-6 個月大寶寶使用的白色半透明玩嘴。 查看各種好處
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幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚*
便利的 SCD271/00 是 Philips Avent 系列產品，產品包括 4 組經典奶瓶（2 組 4oz 和 2 組 9oz）、一個奶瓶及奶嘴刷，及一個適合 0-6 個月大寶寶使用的白色半透明玩嘴。 查看各種好處
有五種流量速度供選擇。
本產品不含 BPA (0% BPA)
特有弧形刷頭和鑄模手柄頂端可到達所有類型奶瓶、奶嘴和餵哺設備的各個角落，以便徹底清潔乾淨。
獨特的防絞痛系統由 Philips Avent 奶嘴和奶瓶接駁器所組成，使空氣進入奶瓶，而非寶寶的腸胃以增進消化。*
具矯齒功能的可摺叠型奶嘴，貼合寶寶上腭、牙齒及牙床的自然發育。我們所有的奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅無味。
奶嘴的獨特活門，配合寶寶的餵哺節奏。奶水會以寶寶吸吮的節奏流動，大大減少過量吸吮和溢出、打嗝和排氣
睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips Avent 經典奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips Avent 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其他奶瓶大約為 74 分鐘，相比減少了 28 分鐘，p=0.05）。特別是在晚上。**
餵哺寶寶時，奶嘴的獨特活門彎曲，使空氣進入奶瓶，不會進入寶寶體內。*
包含物件
設計
成長階段
物料
功能特點
奶瓶餵哺
方便易用
功能