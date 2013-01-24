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Philips Avent

新生兒 Starter 套裝

SCD271/00
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  • 幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚* 幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚* 幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚*
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    Philips Avent 新生兒 Starter 套裝

    SCD271/00
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    幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚*

    便利的 SCD271/00 是 Philips Avent 系列產品，產品包括 4 組經典奶瓶（2 組 4oz 和 2 組 9oz）、一個奶瓶及奶嘴刷，及一個適合 0-6 個月大寶寶使用的白色半透明玩嘴。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$340.00
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      本產品不含 BPA (0% BPA)

      弧形刷頭和鑄模頂端

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      特有弧形刷頭和鑄模手柄頂端可到達所有類型奶瓶、奶嘴和餵哺設備的各個角落，以便徹底清潔乾淨。

      經臨床證實，可減少絞痛感

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      獨特的防絞痛系統由 Philips Avent 奶嘴和奶瓶接駁器所組成，使空氣進入奶瓶，而非寶寶的腸胃以增進消化。*

      矯齒設計奶嘴

      矯齒設計奶嘴

      具矯齒功能的可摺叠型奶嘴，貼合寶寶上腭、牙齒及牙床的自然發育。我們所有的奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅無味。

      獨特的奶嘴活門設計，可輕鬆銜住

      獨特的奶嘴活門設計，可輕鬆銜住

      奶嘴的獨特活門，配合寶寶的餵哺節奏。奶水會以寶寶吸吮的節奏流動，大大減少過量吸吮和溢出、打嗝和排氣

      經臨床證實可以大大減少哭鬧

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      睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips Avent 經典奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips Avent 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其他奶瓶大約為 74 分鐘，相比減少了 28 分鐘，p=0.05）。特別是在晚上。**

      經臨床實證的防絞痛系統

      經臨床實證的防絞痛系統

      餵哺寶寶時，奶嘴的獨特活門彎曲，使空氣進入奶瓶，不會進入寶寶體內。*

      技術規格

      • 包含物件

        奶瓶和奶嘴刷
        1  件數
        半透明奶嘴
        1  件數
        嬰兒奶瓶
        4  件數

      • 設計

        奶瓶設計
        • 寬瓶頸
        • 人體工學外形

      • 成長階段

        階段
        0 - 6 個月

      • 物料

        不含雙酚 A*

      • 功能特點

        可進行消毒

      • 奶瓶餵哺

        物料
        不含 BPA

      • 方便易用

        奶瓶使用
        • 容易清洗
        • 便於手握

      • 功能

        銜住
        • 更容易銜住
        • 提高對奶嘴的接受度
        奶嘴
        可彈性調整餵哺節奏
        防絞痛活門
        兩件式防絞痛系統

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          • *一項臨床研究表明，2 週大的寶寶比用其它奶瓶餵哺產生較少哭鬧。（英國兒童健康研究所研究結果，倫敦，2008。）
          • **臨床研究證明，對 2 週大的嬰兒使用 Avent 奶瓶餵哺比用其它優質奶瓶餵哺減少絞痛，尤其是在夜間。

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