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Philips Avent

奶嘴旅行套裝

SCF139/02
Avent
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  • 保持 AVENT 奶嘴消毒狀態長達 24 個小時 保持 AVENT 奶嘴消毒狀態長達 24 個小時 保持 AVENT 奶嘴消毒狀態長達 24 個小時
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    Philips Avent 奶嘴旅行套裝

    SCF139/02

    保持 AVENT 奶嘴消毒狀態長達 24 個小時

    Philips AVENT 旅行用奶嘴套件 SCF139/02 非常實用，可保持奶嘴處於消毒狀態，直至需要使用奶嘴來餵哺寶寶。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$49.00
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    保持 AVENT 奶嘴消毒狀態長達 24 個小時

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      外出旅行的理想奶嘴之選

      旅行理想之選

      從消毒器中取出後即可立刻組裝奶嘴旅行套裝。奶嘴仍可保持消毒狀態長達 24 小時。非常適用於外出旅行場合。

      技術規格

      • 包含物件

        頂蓋
        2  件數
        螺絲環
        2  件數
        密封底
        2  件數

      • 成長階段

        階段
        • 0 - 6 個月
        • 0 - 6 個月
        • 6 - 12 個月

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