保持 AVENT 奶嘴消毒狀態長達 24 個小時
Philips AVENT 旅行用奶嘴套件 SCF139/02 非常實用，可保持奶嘴處於消毒狀態，直至需要使用奶嘴來餵哺寶寶。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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