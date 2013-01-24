對於獨立吸吮
訓練手柄非常適合 Philips AVENT 奶瓶和杯，有助於在每個階段進行獨立吸吮。訓練手柄易於安裝和拆卸，因此使用杯子時，可帶手柄，亦可不帶手柄。有綠色和橙色可供選擇。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
對於獨立吸吮
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對於獨立吸吮
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對於獨立吸吮
訓練手柄非常適合 Philips AVENT 奶瓶和杯，有助於在每個階段進行獨立吸吮。訓練手柄易於安裝和拆卸，因此使用杯子時，可帶手柄，亦可不帶手柄。有綠色和橙色可供選擇。