輕鬆儲存乳汁和食物
Philips Avent 奶瓶蓋將所有 Philips Avent 餵哺奶瓶搖身一變成為母乳及食物儲存器。可與 Natural 及 Classic 奶瓶使用，不含 BPA。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
輕鬆儲存乳汁和食物
Philips Avent 奶瓶蓋將所有 Philips Avent 餵哺奶瓶搖身一變成為母乳及食物儲存器。可與 Natural 及 Classic 奶瓶使用，不含 BPA。 查看各種好處
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Philips Avent 奶瓶蓋將所有 Philips Avent 餵哺奶瓶搖身一變成為母乳及食物儲存器。可與 Natural 及 Classic 奶瓶使用，不含 BPA。 查看各種好處
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輕鬆儲存乳汁和食物
Philips Avent 奶瓶蓋將所有 Philips Avent 餵哺奶瓶搖身一變成為母乳及食物儲存器。可與 Natural 及 Classic 奶瓶使用，不含 BPA。 查看各種好處
奶瓶蓋讓您存放或冷藏珍貴的母乳，絕不滲漏。請謹記，奶瓶蓋必須配合 Philips Avent 奶瓶接駁器使用，才可防漏。
您可於奶瓶蓋上寫上擠出或冷凍乳汁的日期。輕鬆管理母乳或嬰兒食物。
Philips Avent 奶瓶蓋是採用聚丙烯（PP）和熱塑性彈性材質（TPE）製成，這兩種材質皆不含 BPA。
使用 Philips Avent 奶瓶，您可輕鬆存放乳汁和食物。請使用奶瓶蓋密封奶瓶。
原產地
物料
成長階段
功能
包含物件