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Philips Avent

餵哺奶瓶專用奶瓶蓋

SCF143/06
Avent
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  • 輕鬆儲存乳汁和食物 輕鬆儲存乳汁和食物 輕鬆儲存乳汁和食物
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    Philips Avent 餵哺奶瓶專用奶瓶蓋

    SCF143/06

    輕鬆儲存乳汁和食物

    Philips Avent 奶瓶蓋將所有 Philips Avent 餵哺奶瓶搖身一變成為母乳及食物儲存器。可與 Natural 及 Classic 奶瓶使用，不含 BPA。 查看各種好處

    建議零售價: HK$48.00

    Philips Avent 餵哺奶瓶專用奶瓶蓋

    輕鬆儲存乳汁和食物

    Philips Avent 奶瓶蓋將所有 Philips Avent 餵哺奶瓶搖身一變成為母乳及食物儲存器。可與 Natural 及 Classic 奶瓶使用，不含 BPA。 查看各種好處

    輕鬆儲存乳汁和食物

    Philips Avent 奶瓶蓋將所有 Philips Avent 餵哺奶瓶搖身一變成為母乳及食物儲存器。可與 Natural 及 Classic 奶瓶使用，不含 BPA。 查看各種好處

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    Philips Avent 餵哺奶瓶專用奶瓶蓋

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    Philips Avent 奶瓶蓋將所有 Philips Avent 餵哺奶瓶搖身一變成為母乳及食物儲存器。可與 Natural 及 Classic 奶瓶使用，不含 BPA。 查看各種好處

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      最適宜於冷藏母乳

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      奶瓶蓋讓您存放或冷藏珍貴的母乳，絕不滲漏。請謹記，奶瓶蓋必須配合 Philips Avent 奶瓶接駁器使用，才可防漏。

      可於蓋上寫下日期，以便儲存

      可於蓋上寫下日期，以便儲存

      您可於奶瓶蓋上寫上擠出或冷凍乳汁的日期。輕鬆管理母乳或嬰兒食物。

      Philips Avent 奶瓶蓋不含 BPA 材質

      Philips Avent 奶瓶蓋不含 BPA 材質

      Philips Avent 奶瓶蓋是採用聚丙烯（PP）和熱塑性彈性材質（TPE）製成，這兩種材質皆不含 BPA。

      6 種可用於存放乳汁和食物的奶瓶蓋

      使用 Philips Avent 奶瓶，您可輕鬆存放乳汁和食物。請使用奶瓶蓋密封奶瓶。

      技術規格

      • 原產地

        英國

      • 物料

        熱塑彈性 (TPE)
        不含雙酚 A*

      • 成長階段

        階段
        0 - 6 個月

      • 功能

        方便易用
        • 可於奶瓶蓋上寫上日期
        • 防漏
        方便收藏
        儲存/冷藏母乳及食物

      • 包含物件

        密封碟方便儲存母乳
        6  件數

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