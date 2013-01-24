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Philips Avent

Niplette™ 乳頭矯正器

SCF152/01
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  • 適用於乳頭內縮的簡單有效解決方案 適用於乳頭內縮的簡單有效解決方案 適用於乳頭內縮的簡單有效解決方案
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    Philips Avent Niplette™ 乳頭矯正器

    SCF152/01

    適用於乳頭內縮的簡單有效解決方案

    Niplette™ 乳頭矯正器可幫助乳頭扁平或內縮的婦女餵哺母乳：此革命性獨特工具提供簡單非手術性，而且持久有效的解決方案。持續佩戴數週後，乳頭便會保持凸出。 查看各種好處

    建議零售價: HK$295.00

    Philips Avent Niplette™ 乳頭矯正器

    適用於乳頭內縮的簡單有效解決方案

    Niplette™ 乳頭矯正器可幫助乳頭扁平或內縮的婦女餵哺母乳：此革命性獨特工具提供簡單非手術性，而且持久有效的解決方案。持續佩戴數週後，乳頭便會保持凸出。 查看各種好處

    適用於乳頭內縮的簡單有效解決方案

    Niplette™ 乳頭矯正器可幫助乳頭扁平或內縮的婦女餵哺母乳：此革命性獨特工具提供簡單非手術性，而且持久有效的解決方案。持續佩戴數週後，乳頭便會保持凸出。 查看各種好處

    建議零售價: HK$295.00

    Philips Avent Niplette™ 乳頭矯正器

    適用於乳頭內縮的簡單有效解決方案

    Niplette™ 乳頭矯正器可幫助乳頭扁平或內縮的婦女餵哺母乳：此革命性獨特工具提供簡單非手術性，而且持久有效的解決方案。持續佩戴數週後，乳頭便會保持凸出。 查看各種好處

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      臨床驗證結果*

      • 非手術性方法
      • 適用於乳頭扁平或內縮
      • 1 支 Niplette 乳頭矯正器及 2 塊乳墊
      適用於扁平或內縮乳頭的裝置

      適用於扁平或內縮乳頭的裝置

      內縮或非突出的乳頭影響多達 10% 女性，不但引起心理困擾，更令婦女難以給寶寶哺乳。寶寶的吸吮動作應該會拉出乳頭。如果沒有，您可以使用 Niplette™ 乳頭矯正器這個簡單舒適的解決方案。此裝置讓乳頭扁平或內縮的婦女無需進行侵入性手術，亦能舒適地餵哺母乳*。它包含一個設有密封法蘭的透明乳頭套管形杯，並連接至氣閥及注射器端口。

      過程簡單

      過程簡單

      單手將吸杯放在乳暈，並使用 5 毫升注射器抽取空氣以吸取乳頭。使用者可以控制吸力，舒適地拉出乳頭。乳頭拉出後，小心地將注射器從氣閥分開，然後使用者便可以繼續日常活動，並在乳罩內佩戴體貼的 Niplette 乳頭矯正器。建議初次使用時盡可能長時間使用*。

      最適宜於懷孕前或懷孕後首 6 個月時使用

      Niplette 乳頭矯正器最適宜在懷孕前使用，並需在每日或每晚佩戴 8 小時*。如果乳房不太敏感，您亦可在懷孕後首 6 個月使用，以實現永久性校正，或在寶寶出生後每次哺乳前幾分鐘使用。Niplette 乳頭矯正器會吸出乳頭，讓寶寶能夠容易銜住，並有助在頭幾天固定母乳餵哺。哺乳結束後便會實現永久性的校正，這樣的話您便可以不時使用 Niplette 乳頭矯正器。

      臨床驗證結果

      Niplette 乳頭矯正器經臨床試驗*，不論情況是自青春期起開始，或因縮胸手術引起，都能夠永久校正乳頭扁平或內縮。如沒進行過乳房手術，曾經擔心母乳餵哺的懷孕婦女在最後都能成功哺乳。通常持續使用 1 至 3 個月後，便會實現永久性校正。

      其他資料

      在母乳完全流動後，Niplette 乳頭矯正器便不會起作用。不過，到時候寶寶已經習慣怎樣銜住乳頭。

      技術規格

      • 包含物件

        Niplette 乳頭矯正器
        1  件數
        棄置式乳墊
        2  件數

      • 設計

        體貼設計

      • 成長階段

        階段
        • 懷孕前
        • 0 - 6 個月
        • 母乳餵哺初期

      • 方便易用

        輕易隱藏在衣物之下
        推動注射器以釋放吸力

      • 容易清洗

        在熱皂水中清潔

      • 功能

        為乳頭扁平而設的解決方案
        採用溫和吸力

      • 物料

        Niplette 乳頭矯正器
        聚丙烯
        乳墊
        經過皮膚測試

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          • McGeorge, Mr. D, FRCS（整形），Niplette 乳頭矯正器：適用於乳頭內縮的非手術矯正儀器，英國整形外科醫學會雜誌，1994 年，第 47 期，46–49 頁

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