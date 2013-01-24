適用於扁平或內縮乳頭的裝置

內縮或非突出的乳頭影響多達 10% 女性，不但引起心理困擾，更令婦女難以給寶寶哺乳。寶寶的吸吮動作應該會拉出乳頭。如果沒有，您可以使用 Niplette™ 乳頭矯正器這個簡單舒適的解決方案。此裝置讓乳頭扁平或內縮的婦女無需進行侵入性手術，亦能舒適地餵哺母乳*。它包含一個設有密封法蘭的透明乳頭套管形杯，並連接至氣閥及注射器端口。