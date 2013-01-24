適用於乳頭內縮的簡單有效解決方案
Niplette™ 乳頭矯正器可幫助乳頭扁平或內縮的婦女餵哺母乳：此革命性獨特工具提供簡單非手術性，而且持久有效的解決方案。持續佩戴數週後，乳頭便會保持凸出。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
適用於乳頭內縮的簡單有效解決方案
Niplette™ 乳頭矯正器可幫助乳頭扁平或內縮的婦女餵哺母乳：此革命性獨特工具提供簡單非手術性，而且持久有效的解決方案。持續佩戴數週後，乳頭便會保持凸出。 查看各種好處
適用於乳頭內縮的簡單有效解決方案
Niplette™ 乳頭矯正器可幫助乳頭扁平或內縮的婦女餵哺母乳：此革命性獨特工具提供簡單非手術性，而且持久有效的解決方案。持續佩戴數週後，乳頭便會保持凸出。 查看各種好處
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適用於乳頭內縮的簡單有效解決方案
Niplette™ 乳頭矯正器可幫助乳頭扁平或內縮的婦女餵哺母乳：此革命性獨特工具提供簡單非手術性，而且持久有效的解決方案。持續佩戴數週後，乳頭便會保持凸出。 查看各種好處
內縮或非突出的乳頭影響多達 10% 女性，不但引起心理困擾，更令婦女難以給寶寶哺乳。寶寶的吸吮動作應該會拉出乳頭。如果沒有，您可以使用 Niplette™ 乳頭矯正器這個簡單舒適的解決方案。此裝置讓乳頭扁平或內縮的婦女無需進行侵入性手術，亦能舒適地餵哺母乳*。它包含一個設有密封法蘭的透明乳頭套管形杯，並連接至氣閥及注射器端口。
單手將吸杯放在乳暈，並使用 5 毫升注射器抽取空氣以吸取乳頭。使用者可以控制吸力，舒適地拉出乳頭。乳頭拉出後，小心地將注射器從氣閥分開，然後使用者便可以繼續日常活動，並在乳罩內佩戴體貼的 Niplette 乳頭矯正器。建議初次使用時盡可能長時間使用*。
Niplette 乳頭矯正器最適宜在懷孕前使用，並需在每日或每晚佩戴 8 小時*。如果乳房不太敏感，您亦可在懷孕後首 6 個月使用，以實現永久性校正，或在寶寶出生後每次哺乳前幾分鐘使用。Niplette 乳頭矯正器會吸出乳頭，讓寶寶能夠容易銜住，並有助在頭幾天固定母乳餵哺。哺乳結束後便會實現永久性的校正，這樣的話您便可以不時使用 Niplette 乳頭矯正器。
Niplette 乳頭矯正器經臨床試驗*，不論情況是自青春期起開始，或因縮胸手術引起，都能夠永久校正乳頭扁平或內縮。如沒進行過乳房手術，曾經擔心母乳餵哺的懷孕婦女在最後都能成功哺乳。通常持續使用 1 至 3 個月後，便會實現永久性校正。
在母乳完全流動後，Niplette 乳頭矯正器便不會起作用。不過，到時候寶寶已經習慣怎樣銜住乳頭。
包含物件
設計
成長階段
方便易用
容易清洗
功能
物料