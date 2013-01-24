大小剛好，達致最舒適效果

這款柔軟按摩墊配備較寬闊的注水口，特別為乳頭較大的媽媽們而設。可配合 Philips AVENT 舒適吸乳器系列使用。請參閱下圖以助您決定是否需要較大的吸乳器按摩墊。 查看各種好處