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Philips Avent

大型按摩墊

SCF167/01
Avent
1 獎項
Avent
  • 大小剛好，達致最舒適效果 大小剛好，達致最舒適效果 大小剛好，達致最舒適效果
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    Philips Avent 大型按摩墊

    SCF167/01
    1 獎項

    大小剛好，達致最舒適效果

    這款柔軟按摩墊配備較寬闊的注水口，特別為乳頭較大的媽媽們而設。可配合 Philips AVENT 舒適吸乳器系列使用。請參閱下圖以助您決定是否需要較大的吸乳器按摩墊。 查看各種好處

    建議零售價: HK$90.00

    Philips Avent 大型按摩墊

    大小剛好，達致最舒適效果

    這款柔軟按摩墊配備較寬闊的注水口，特別為乳頭較大的媽媽們而設。可配合 Philips AVENT 舒適吸乳器系列使用。請參閱下圖以助您決定是否需要較大的吸乳器按摩墊。 查看各種好處

    大小剛好，達致最舒適效果

    這款柔軟按摩墊配備較寬闊的注水口，特別為乳頭較大的媽媽們而設。可配合 Philips AVENT 舒適吸乳器系列使用。請參閱下圖以助您決定是否需要較大的吸乳器按摩墊。 查看各種好處

    建議零售價: HK$90.00

    Philips Avent 大型按摩墊

    大小剛好，達致最舒適效果

    這款柔軟按摩墊配備較寬闊的注水口，特別為乳頭較大的媽媽們而設。可配合 Philips AVENT 舒適吸乳器系列使用。請參閱下圖以助您決定是否需要較大的吸乳器按摩墊。 查看各種好處

    大小剛好，達致最舒適效果

    配備較寬闊注水口的吸乳器

    • 適合所有舒適吸乳器
    注水口更寬闊，提供舒適貼合感覺

    注水口更寬闊，提供舒適貼合感覺

    檢查乳頭是否舒適貼合在按摩墊的注水口內，便可以知道自己是否需要較大的吸乳器。如果乳頭接觸或摩擦到按摩墊注水口的內壁，那麼您應該選用大碼吸乳器按摩墊，確保可享受更舒適的吸乳體驗。

    貼合度恰到好處：乳頭舒適貼合按摩墊注水口

    貼合度恰到好處：乳頭舒適貼合按摩墊注水口

    如果乳頭舒適貼合按摩墊注水口，即表示使用的按摩墊大小恰到好處。

    選擇較大的尺寸：乳頭接觸到注水口的內壁

    選擇較大的尺寸：乳頭接觸到注水口的內壁

    如果乳頭接觸或摩擦到按摩墊注水口的內壁，那麼您應該選用注水口更寬闊的大碼吸乳器按摩墊，確保可享受更舒適的吸乳體驗。

    適合所有 Natural 吸乳器

    大碼柔軟按摩墊兼容 Philips Avent Natural 系列內的所有 Natural 吸乳器。

    此產品的配件

    查看所有配件
      * 建議零售價

      技術規格

      • 原產地

        英國
        階段
        • 懷孕
        • 0 - 6 個月

      • 物料

        不含雙酚 A*

      • 可更換配件

        適合產品類型：
        • SCF330
        • SCF332
        • SCF334
        • SCF330
        • SCF332
        大型按摩墊
        1  件數

      • 功能

        按摩軟墊
        輕柔刺激

      • 按摩墊

        物料
        • 矽膠
        • 不含雙酚 A*

      • 兼容度

        兼容 Natural 系列

      • 方便易用

        按摩墊
        • 容易清洗
        • 適用於洗碗碟機清洗

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