大小剛好，達致最舒適效果
這款柔軟按摩墊配備較寬闊的注水口，特別為乳頭較大的媽媽們而設。可配合 Philips AVENT 舒適吸乳器系列使用。請參閱下圖以助您決定是否需要較大的吸乳器按摩墊。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
大小剛好，達致最舒適效果
這款柔軟按摩墊配備較寬闊的注水口，特別為乳頭較大的媽媽們而設。可配合 Philips AVENT 舒適吸乳器系列使用。請參閱下圖以助您決定是否需要較大的吸乳器按摩墊。 查看各種好處
大小剛好，達致最舒適效果
這款柔軟按摩墊配備較寬闊的注水口，特別為乳頭較大的媽媽們而設。可配合 Philips AVENT 舒適吸乳器系列使用。請參閱下圖以助您決定是否需要較大的吸乳器按摩墊。 查看各種好處
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大小剛好，達致最舒適效果
這款柔軟按摩墊配備較寬闊的注水口，特別為乳頭較大的媽媽們而設。可配合 Philips AVENT 舒適吸乳器系列使用。請參閱下圖以助您決定是否需要較大的吸乳器按摩墊。 查看各種好處
檢查乳頭是否舒適貼合在按摩墊的注水口內，便可以知道自己是否需要較大的吸乳器。如果乳頭接觸或摩擦到按摩墊注水口的內壁，那麼您應該選用大碼吸乳器按摩墊，確保可享受更舒適的吸乳體驗。
如果乳頭舒適貼合按摩墊注水口，即表示使用的按摩墊大小恰到好處。
如果乳頭接觸或摩擦到按摩墊注水口的內壁，那麼您應該選用注水口更寬闊的大碼吸乳器按摩墊，確保可享受更舒適的吸乳體驗。
大碼柔軟按摩墊兼容 Philips Avent Natural 系列內的所有 Natural 吸乳器。
SCF618/10
SCF603/25
SCF258/02
SCF254/61
SCF254/60
原產地
物料
可更換配件
功能
按摩墊
兼容度
方便易用