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Philips Avent

經典安撫奶嘴

SCF182/23
Avent
1 獎項
Avent
  • 每日為您的寶寶帶來舒適體驗 每日為您的寶寶帶來舒適體驗 每日為您的寶寶帶來舒適體驗
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    Philips Avent 經典安撫奶嘴

    SCF182/23
    1 獎項

    每日為您的寶寶帶來舒適體驗

    Philips Avent 經典安撫奶嘴可於任何時間安撫您的寶寶。備有多種顏色可供選擇，矯齒設計及可摺疊的奶嘴更可配合嬰兒的口腔發育。 查看各種好處

    建議零售價: HK$55.00

    Philips Avent 經典安撫奶嘴

    每日為您的寶寶帶來舒適體驗

    Philips Avent 經典安撫奶嘴可於任何時間安撫您的寶寶。備有多種顏色可供選擇，矯齒設計及可摺疊的奶嘴更可配合嬰兒的口腔發育。 查看各種好處

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    Philips Avent 經典安撫奶嘴

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    Philips Avent 經典安撫奶嘴可於任何時間安撫您的寶寶。備有多種顏色可供選擇，矯齒設計及可摺疊的奶嘴更可配合嬰兒的口腔發育。 查看各種好處

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      每日為您的寶寶帶來舒適體驗

      有多彩動物型設計的奶嘴

      • 帶來基本的舒適感受
      • 0-6 個月
      • 矯齒設計及不含雙酚 A
      • 2 件裝
      每 10 位寶寶中，便有 9 位接受我們的安撫奶嘴*

      每 10 位寶寶中，便有 9 位接受我們的安撫奶嘴*

      寶寶知道自己喜歡甚麼！我們訪問媽媽關於寶寶對 Philips Avent 奶嘴的接受度，每 10 位寶寶中，便有 9 位接受我們的安撫奶嘴。*

      專為自然口腔發育而設計

      專為自然口腔發育而設計

      可摺疊的矽膠奶嘴具備對稱外型，配合寶寶上腭、牙齒和牙床的發育。

      在英國的得獎工場製造

      在英國的得獎工場製造

      安撫奶嘴在英國的得獎工場製造，確保為寶寶帶來舒適感受。*

      設安全手柄，方便移除

      設安全手柄，方便移除

      您可利用安全手柄，隨時輕鬆為寶寶卸下安撫奶嘴。即使寶寶的小手亦可握住手柄！

      扣合式保護蓋保持安撫奶嘴清潔

      扣合式保護蓋保持安撫奶嘴清潔

      不使用安撫奶嘴時，只需扣上保護蓋，即可安全衛生地存放奶嘴。

      消毒簡單，加倍衛生

      消毒簡單，加倍衛生

      輕鬆保持寶寶奶嘴及安撫奶嘴清潔，只需放置於消毒器內或浸泡在沸水中即可。

      技術規格

      • 包含物件

        經典安撫奶嘴
        2  件數

      • 安全

        安全環狀手柄
        不含雙酚 A

      • 衛生

        容易清洗
        可進行消毒
        適用於洗碗碟機

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            獎項

            • 全球第一安撫奶嘴品牌
            • 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫奶嘴
            • 2014 年度最佳生產商
            • 網上訪問 100 位媽媽，2012年，英國
            • 我們的產品系列在每個成長階段都悉心照料媽媽及寶寶

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