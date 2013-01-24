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Philips Avent

進階矯齒設計安撫奶嘴

SCF184/13
Avent
為本產品尋找支援
Avent
  • 為協助健康口腔發展而設計 為協助健康口腔發展而設計 為協助健康口腔發展而設計
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    Philips Avent 進階矯齒設計安撫奶嘴

    SCF184/13
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    為協助健康口腔發展而設計

    Philips Avent 先進矯齒奶嘴 SCF184/13 為協助健康口腔發展而設計。所有 Avent 安撫奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅無味。顏色可能會有不同。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$45.00
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      為協助健康口腔發展而設計

      與著名矯齒醫師 Dr. Hagemann 研發

      • 0-6 個月
      獨特「雙翼」

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      進階矯齒設計奶嘴備有獨特「雙翼」特色，能盡量減少牙齦壓力，有助牙齒發展。雙翼令奶嘴更寬闊，因此嬰兒吮吸的壓力能更加均勻分佈，減少對每隻牙齒的壓力。

      成形奶嘴

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      奶嘴的形狀設計能讓嬰兒的舌頭保持在自然的位置。

      簡單易用的矽膠奶嘴

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      Philips Avent 矽膠奶嘴無味無臭，寶寶比較容易接受。矽膠順滑透明、容易清洗，不帶黏性。奶嘴持久堅固，長時間使用也不會變形或退色。

      此產品經 IDHF 認可

      此產品經 IDHF 認可

      我們的玩嘴經國際牙齒健康基金會認可。基金會是主要的獨立口腔健康慈善組織，旨在改善全球口腔護理的標準。全新先進矯齒奶嘴是與著名矯齒醫師 Dr. Hagemann 攜手研發。

      奶嘴保護蓋

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      可進行消毒

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      適用於洗碗碟機

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      技術規格

      • 原產地

        德國

      • 包含物件

        矽膠玩嘴
        1  件數
        奶嘴保護蓋
        1  件數

      • 功能特點

        可進行消毒
        不含 BPA
        可協助安撫您的寶寶
        衛生護蓋

      • 成長階段

        階段
        0 - 6 個月

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            • 請勿將奶嘴繫在兒童的頸上，否則可能造成絞窄危險。

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