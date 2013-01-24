為協助健康口腔發展而設計

Philips Avent 先進矯齒奶嘴 SCF184/14 為協助健康口腔發展而設計。所有 Avent 安撫奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅無味。顏色可能會有不同。 查看各種好處