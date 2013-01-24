為協助健康口腔發展而設計
Philips Avent 先進矯齒奶嘴 SCF184/14 為協助健康口腔發展而設計。所有 Avent 安撫奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅無味。顏色可能會有不同。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips Avent 先進矯齒奶嘴 SCF184/14 為協助健康口腔發展而設計。所有 Avent 安撫奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅無味。顏色可能會有不同。 查看各種好處
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Philips Avent 先進矯齒奶嘴 SCF184/14 為協助健康口腔發展而設計。所有 Avent 安撫奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅無味。顏色可能會有不同。 查看各種好處
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為協助健康口腔發展而設計
Philips Avent 先進矯齒奶嘴 SCF184/14 為協助健康口腔發展而設計。所有 Avent 安撫奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅無味。顏色可能會有不同。 查看各種好處
進階矯齒設計奶嘴備有獨特「雙翼」特色，能盡量減少牙齦壓力，有助牙齒發展。雙翼令奶嘴更寬闊，因此嬰兒吮吸的壓力能更加均勻分佈，減少對每隻牙齒的壓力。
奶嘴的形狀設計能讓嬰兒的舌頭保持在自然的位置。
Philips Avent 矽膠奶嘴無味無臭，寶寶比較容易接受。矽膠順滑透明、容易清洗，不帶黏性。奶嘴持久堅固，長時間使用也不會變形或退色。
我們的玩嘴經國際牙齒健康基金會認可。基金會是主要的獨立口腔健康慈善組織，旨在改善全球口腔護理的標準。全新先進矯齒奶嘴是與著名矯齒醫師 Dr. Hagemann 攜手研發。