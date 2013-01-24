更舒適，自然擠出更多母乳
當感覺舒適及放鬆，您的母乳更容易流動。所以我們創建了最舒適的吸乳器：您可以舒適地安座，無需向前傾，軟按摩墊會輕輕刺激您的母乳流動。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
更舒適，自然擠出更多母乳
當感覺舒適及放鬆，您的母乳更容易流動。所以我們創建了最舒適的吸乳器：您可以舒適地安座，無需向前傾，軟按摩墊會輕輕刺激您的母乳流動。 查看各種好處
吸乳器採用獨一無二的設計，即使直坐，母乳也能直接由乳房流入奶瓶。這表示，吸乳時您可更舒適地安坐：無需向前傾，確保所有母乳流入奶瓶。吸乳時舒適安坐、感覺放鬆，自然有助母乳更容易流動。
開啟時，吸乳器自動以輕輕刺激模式控制奶流量，然後從 3 種吸乳設定中選擇對您而言最舒適的奶流量。
按摩軟墊的細緻柔軟質地煥然一新，帶來溫暖感覺，有助出乳。而在吸乳期間更能模彷嬰兒輕柔的吸吮動作，可刺激奶流量。
在視覺上裝配直觀配件簡單清晰。
吸乳器採用小型設計，方便握緊並放在乳房上。基本裝置小型輕巧，吸乳時可輕鬆放在容易觸及的地方，讓您全面掌控。為了方便攜帶和存放，吸管簡潔地纏繞著基本裝置，吸乳器附送便利的旅行袋。
仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。
分離式部件的數目少，有助快速清潔。您的母乳絕不會接觸到軟管和基本裝置。除了電子部件，所有部件均可用洗碗機清洗。
雙邊電動吸乳器最適合時常吸乳的媽媽們。同時舒適地雙邊吸乳大大節省時間。
同時雙邊吸乳證實更有效率，甚至促進產生母乳。**
原產地
物料
包含物件
吸乳器
設計
方便易用
成長階段
功能
SCF603/25
SCF258/02
SCF254/61