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Philips Avent

雙邊電動吸乳器

SCF334/31
Avent
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  • 吸乳更舒適，擠出更多母乳，用時更少* 吸乳更舒適，擠出更多母乳，用時更少* 吸乳更舒適，擠出更多母乳，用時更少*
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    Philips Avent 雙邊電動吸乳器

    SCF334/31

    吸乳更舒適，擠出更多母乳，用時更少*

    如果您沒有太多時間餵哺，Ultra Comfort Double Breast Pump 極致舒適雙邊電動吸乳器是理想之選。按摩軟墊可輕柔地刺激母乳流動，縮短擠乳時間，並讓您在吸乳時舒適安坐。這款吸乳器安靜無聲，且易於組裝、使用和清潔，方便個人化設定 。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,880.00

    Philips Avent 雙邊電動吸乳器

    吸乳更舒適，擠出更多母乳，用時更少*

    如果您沒有太多時間餵哺，Ultra Comfort Double Breast Pump 極致舒適雙邊電動吸乳器是理想之選。按摩軟墊可輕柔地刺激母乳流動，縮短擠乳時間，並讓您在吸乳時舒適安坐。這款吸乳器安靜無聲，且易於組裝、使用和清潔，方便個人化設定 。 查看各種好處

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    如果您沒有太多時間餵哺，Ultra Comfort Double Breast Pump 極致舒適雙邊電動吸乳器是理想之選。按摩軟墊可輕柔地刺激母乳流動，縮短擠乳時間，並讓您在吸乳時舒適安坐。這款吸乳器安靜無聲，且易於組裝、使用和清潔，方便個人化設定 。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,880.00

    Philips Avent 雙邊電動吸乳器

    吸乳更舒適，擠出更多母乳，用時更少*

    如果您沒有太多時間餵哺，Ultra Comfort Double Breast Pump 極致舒適雙邊電動吸乳器是理想之選。按摩軟墊可輕柔地刺激母乳流動，縮短擠乳時間，並讓您在吸乳時舒適安坐。這款吸乳器安靜無聲，且易於組裝、使用和清潔，方便個人化設定 。 查看各種好處

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      配備按摩軟墊的雙邊電動吸乳器

      • 短時間內吸出更多乳汁
      • 內附按摩軟墊
      • 便攜袋及 2 個奶瓶
      設計獨一無二，令吸乳姿勢舒適

      設計獨一無二，令吸乳姿勢舒適

      吸乳器採用獨一無二的設計，即使直坐，母乳也能直接由乳房流入奶瓶或容器。這表示，吸乳時您可舒適安坐：無需向前傾，確保所有母乳流入奶瓶。吸乳時舒適安坐、感覺放鬆，有助母乳更容易流動。

      隨心選擇最適合您的設定，找到屬於您的舒適高效

      隨心選擇最適合您的設定，找到屬於您的舒適高效

      開啟時，吸乳器自動以輕輕刺激模式控制奶流量，然後從 3 種吸乳設定中選擇對您而言感覺舒適的奶流量。

      按摩軟墊採用按摩花瓣式設計

      按摩軟墊採用按摩花瓣式設計

      按摩墊的細緻柔軟質感為肌膚帶來溫暖感覺，舒適柔和地刺激母乳流動。獨有的花瓣式按摩軟墊以模彷嬰兒的吸吮動作而設，可柔和刺激奶流量。

      雙邊吸乳，短時間內吸出更多乳汁

      雙邊吸乳，短時間內吸出更多乳汁

      與單邊吸乳相比，雙邊吸乳可縮短擠乳時間。

      少量配件，設計簡便

      少量配件，設計簡便

      少量配件，設計簡便。隨時隨地讓您為寶寶吸乳。

      包輕巧 Natural 奶瓶和奶嘴，方便自然銜住

      包輕巧 Natural 奶瓶和奶嘴，方便自然銜住

      仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。

      特別貼心設計，讓您安靜吸乳

      特別貼心設計，讓您安靜吸乳

      專為方便在任何地方使用而設

      密封式系統設計，讓擠乳更衛生

      密封式系統設計，讓擠乳更衛生

      技術規格

      • 設計

        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬瓶頸
        吸乳器設計
        設計輕巧

      • 成長階段

        階段
        0 - 6 個月

      • 方便易用

        使用吸乳器
        • 快速清洗
        • 全面兼容系列
        • 直觀配件

      • 功能

        無需向前傾
        以舒適的姿勢安坐
        設定
        • 1 種刺激模式
        • 3 種吸乳設定
        按摩軟墊
        輕柔刺激

      • 物料

        奶瓶餵哺
        • 不含雙酚 A*
        • 聚丙烯
        奶嘴
        • 不含雙酚 A*
        • 矽膠
        吸乳器
        不含雙酚 A*（只限食物接觸部分）

      • 包含物件

        吸乳器機身
        2  件數
        基本裝置包括軟管
        1  件數
        標準尺寸的軟墊（19.5 毫米）
        2 件（另提供更大尺寸的按摩軟墊獨立出售）
        Natural 奶瓶 4 安士
        2  件數
        密封碟方便儲存母乳
        2  件數
        旅行護蓋
        2  件數
        旅行袋
        1  件數
        乳墊包裝樣本
        1 套（2 件）

      • 原產地

        英國

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            • 根據 81 名身在美國的母親於 2012 年 8 月中進行的獨立家用測試結果，83% 餵哺母乳的母親同意使用 Philips Avent 舒適雙邊電動吸乳器時感到舒適。
            • 更多母乳：獨立研究顯示提升舒適度或與母乳分泌增加有關連。請參閱 www.philips.com/AVENT
            • 不含雙酚 A 吸乳器︰只適用於奶瓶及其他與母乳直接接觸的部份，符合 2011 年 10 月歐盟規定。

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