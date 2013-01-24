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Philips Avent

ultra air 安撫奶嘴

SCF342/23
Avent
1 獎項
Avent
  • 輕巧透氣安撫奶嘴 輕巧透氣安撫奶嘴 輕巧透氣安撫奶嘴
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    Philips Avent ultra air 安撫奶嘴

    SCF342/23
    1 獎項

    輕巧透氣安撫奶嘴

    使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧奶嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處

    建議零售價: HK$68.00

    Philips Avent ultra air 安撫奶嘴

    輕巧透氣安撫奶嘴

    使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧奶嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處

    輕巧透氣安撫奶嘴

    使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧奶嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處

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    輕巧透氣安撫奶嘴

    使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧奶嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處

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      • 6-18 個月
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      4 個特大氣孔

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      Ultra Air 為盡量加強空氣流動而設，令寶寶的敏感皮膚保持透氣舒適。

      吸吮時皮膚保持乾爽

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      這款安撫奶嘴的透氣設計可讓空氣在最大程度下流通，安撫寶寶的同時保持肌膚乾爽。

      圓邊設計令吸吮時更舒適

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      98% 的嬰兒都接受使用 ultra air 安撫奶嘴*

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      其實寶寶清楚知道他們喜歡的是什麼！我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫奶嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent ultra soft 安撫奶嘴。

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      專為自然口腔發育而設計

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      一個輕便收納盒即可消毒及存放

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      Ultra Air 旅行收納盒可兼用作消毒器，只需加入一些水，再放入微波爐即可進行消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。

      技術規格

      • 包含物件

        ultra air 安撫奶嘴
        2  件數

      • 內附配件

        消毒器/便攜盒

      • 安全

        安全環狀手柄
        不含雙酚 A

      • 衛生

        容易清洗
        可進行消毒
        適用於洗碗碟機

      為本產品獲取支援

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          獎項

          • 2016 至 2017 年美國消費者測試顯示平均有 98% 受訪者的嬰兒接受在 0 至 6 個月和 6 至 18 個月 Ultra Air 及 Ultra Soft 安撫奶嘴中使用 Philips Avent 柔軟奶嘴。
          • 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫奶嘴
          • 全球第一安撫奶嘴品牌
          • 2014 年度最佳生產商

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