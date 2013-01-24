輕巧透氣安撫奶嘴
使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧奶嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
輕巧透氣安撫奶嘴
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輕巧透氣安撫奶嘴
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輕巧透氣安撫奶嘴
使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧奶嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處
Ultra Air 為盡量加強空氣流動而設，令寶寶的敏感皮膚保持透氣舒適。
這款安撫奶嘴的透氣設計可讓空氣在最大程度下流通，安撫寶寶的同時保持肌膚乾爽。
超輕巧奶嘴擋板非常輕盈，配合圓邊設計，為寶寶帶來舒適。
其實寶寶清楚知道他們喜歡的是什麼！我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫奶嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent ultra soft 安撫奶嘴。
安撫奶嘴的絲質紋理矽膠奶嘴有安撫作用，能令寶寶感覺舒適。
可摺疊的矽膠奶嘴具備對稱外型，配合寶寶上腭、牙齒和牙床的發育。
Ultra Air 旅行收納盒可兼用作消毒器，只需加入一些水，再放入微波爐即可進行消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。