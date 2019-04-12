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Philips Avent Ultra air

舒緩劑

SCF376/22
Avent
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  • 讓寶寶的肌膚保持舒爽 讓寶寶的肌膚保持舒爽 讓寶寶的肌膚保持舒爽
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    Philips Avent Ultra air 舒緩劑

    SCF376/22

    讓寶寶的肌膚保持舒爽

    具備透氣設計，有效安撫寶寶。Philips Avent ultra air 安撫玩嘴設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。採用夜光設計，方便您在關燈後看見玩嘴。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處

    建議零售價: HK$68.00

    Philips Avent Ultra air 舒緩劑

    讓寶寶的肌膚保持舒爽

    具備透氣設計，有效安撫寶寶。Philips Avent ultra air 安撫玩嘴設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。採用夜光設計，方便您在關燈後看見玩嘴。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處

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      恆久夜光設計

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      利用夜光按鈕可迅速找到寶寶的安撫玩嘴，免卻開燈麻煩

      奶嘴採用 100% 食品級矽膠製造

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      我們特意選用矽膠材料製造 ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴，全因此惰性物料極其安全，廣泛應用於醫療領域，不含有害化學物質、內分泌活性物質（例如雙酚 A）和致敏原。

      專為自然口腔發育而設計

      專為自然口腔發育而設計

      我們的對稱矯齒柔軟矽膠奶嘴專為自然口腔發育而設計。

      讓寶寶感覺舒適自然

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      我們的矽膠質料安撫玩嘴專為貼近母乳餵哺感而設計。

      3 分鐘完成消毒，簡單方便

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      ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴隨附的旅行收納盒可兼用作微波爐蒸氣消毒。只需加入一些水，再放入微波爐即可消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。

      荷蘭設計和製造

      荷蘭設計和製造

      我們的 ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴於荷蘭設計和製造。

      技術規格

      • 包含物件

        ultra air 透氣安撫玩嘴
        2  件數

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          • 2016-2017 美國消費者調查顯示平均 98% 的用家都對用於 ultra air 及 ultra soft 系列安撫奶嘴的 Philips Avent 奶嘴質地表示滿意。
          • *基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫玩嘴。

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