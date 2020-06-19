隨時隨地，舒適吸乳
享受 Philips Avent 便攜式手動吸乳器帶來的溫和舒適感。具備 Natural Motion 技術，靈感源自嬰兒的自然吸乳動作，讓母乳快速分泌。您可以輕鬆調整節奏和吸力。單一尺碼柔軟乳墊適合大部份媽媽使用。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
隨時隨地，舒適吸乳
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隨時隨地，舒適吸乳
享受 Philips Avent 便攜式手動吸乳器帶來的溫和舒適感。具備 Natural Motion 技術，靈感源自嬰兒的自然吸乳動作，讓母乳快速分泌。您可以輕鬆調整節奏和吸力。單一尺碼柔軟乳墊適合大部份媽媽使用。 查看各種好處
靈感源自嬰兒的自然吸乳動作, 配合全新矽膠乳墊可以刺激母乳製造，從而促進母乳泌流量更快更多。
單一尺碼，操作時, 矽膠軟墊能按照乳頭大小而調整貼合度, 令吸乳過程舒適自然。適用於 99.98% 的乳頭尺寸*（最大為 30 毫米）。
吸乳器小型輕巧，易於存放和攜帶，在外出時吸乳也十分方便體貼。
獨特的便攜式手動吸乳器，方便您隨時隨地溫和吸乳。
根據自己的需要調節吸乳節奏和力度，掌控母乳流動速度，舒適自在吸乳。
舒適的吸乳姿勢，無需為收集母乳而向前傾斜, 吸乳過程輕鬆舒適。
新款吸乳器只有少量配件，安裝簡單。
要使用吸乳器內的母乳進行餵哺，只需換上柔軟矽膠奶嘴安裝在奶瓶容器上即可。使用密封墊密封奶瓶可儲存母乳供稍後餵哺。
SCF721/20
SCF618/10
SCF258/02
SCF254/61
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