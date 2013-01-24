移動使用時保持衛生

Philips AVENT 幼兒飲水杯是實現從使用奶瓶到杯的簡單步驟。頂部翻蓋可在任何時候保持軟嘴清潔，即使在移動使用時。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。 查看各種好處