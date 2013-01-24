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Philips AVENT

非裝飾杯

SCF600/12
AVENT
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  • 移動使用時保持衛生 移動使用時保持衛生 移動使用時保持衛生
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    Philips AVENT 非裝飾杯

    SCF600/12

    移動使用時保持衛生

    Philips AVENT 幼兒飲水杯是實現從使用奶瓶到杯的簡單步驟。頂部翻蓋可在任何時候保持軟嘴清潔，即使在移動使用時。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$48.00
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    移動使用時保持衛生

    Philips AVENT 幼兒飲水杯是實現從使用奶瓶到杯的簡單步驟。頂部翻蓋可在任何時候保持軟嘴清潔，即使在移動使用時。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。 查看各種好處

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    Philips AVENT 幼兒飲水杯是實現從使用奶瓶到杯的簡單步驟。頂部翻蓋可在任何時候保持軟嘴清潔，即使在移動使用時。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。 查看各種好處

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      技術規格

      • 原產地

        英國

      • 包含物件

        非裝飾杯 200 毫升/7 盎司
        1  件數
        頂部翻蓋
        1  件數
        訓練手柄
        1  件數
        柔軟型軟嘴
        1  件數

      • 成長階段

        階段
        6 個月以上

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