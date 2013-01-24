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Philips Avent

Avent 餵哺系統

SCF610/05
Avent
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  • Philips AVENT 儲奶瓶方便儲存 Philips AVENT 儲奶瓶方便儲存 Philips AVENT 儲奶瓶方便儲存
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    Philips Avent Avent 餵哺系統

    SCF610/05

    Philips AVENT 儲奶瓶方便儲存

    Philips AVENT 儲奶瓶具有多種功能，而且可節省空間，是專為寶寶成長而設計。您可使用同一個杯儲存和餵哺寶寶的食物和母乳。適用於所有 Philips AVENT 吸乳器和奶嘴。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$85.00
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      • 母乳
      易於整理

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      輕鬆標記杯子，可協助您追蹤日期和物品

      防漏、擰扭系統

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      「外出旅行」的理想選擇

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      適合所有 Philips Avent 吸乳器和奶嘴

      使用轉接器，於同一個杯子吸乳和餵哺

      適合用於冰箱/冷藏箱

      Philips Avent 杯子可以儲存於冰箱或冷藏箱內，適用於洗碗碟機清洗

      執行一個簡單的步驟即可擠乳和存放乳汁

      堅固、層叠式防漏杯，可輕鬆連接的轉接器以及奶嘴喂哺

      技術規格

      • 原產地

        英國

      • 物料

        不含 BPA*

      • 包含物件

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        牛奶儲存杯轉接器
        1  件數

      • 成長階段

        階段
        • 0 - 6 個月
        • 0 - 6 個月
        • 6 - 12 個月

      • 設計輕巧

        輕巧
        • 旅行理想之選
        • 層叠式

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