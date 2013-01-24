Philips AVENT 儲奶瓶方便儲存
Philips AVENT 儲奶瓶具有多種功能，而且可節省空間，是專為寶寶成長而設計。您可使用同一個杯儲存和餵哺寶寶的食物和母乳。適用於所有 Philips AVENT 吸乳器和奶嘴。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips AVENT 儲奶瓶具有多種功能，而且可節省空間，是專為寶寶成長而設計。您可使用同一個杯儲存和餵哺寶寶的食物和母乳。適用於所有 Philips AVENT 吸乳器和奶嘴。 查看各種好處
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Philips AVENT 儲奶瓶具有多種功能，而且可節省空間，是專為寶寶成長而設計。您可使用同一個杯儲存和餵哺寶寶的食物和母乳。適用於所有 Philips AVENT 吸乳器和奶嘴。 查看各種好處
輕鬆標記杯子，可協助您追蹤日期和物品
使用轉接器，於同一個杯子吸乳和餵哺
Philips Avent 杯子可以儲存於冰箱或冷藏箱內，適用於洗碗碟機清洗
堅固、層叠式防漏杯，可輕鬆連接的轉接器以及奶嘴喂哺
原產地
物料
包含物件
成長階段
設計輕巧