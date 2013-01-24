Philips AVENT 儲奶瓶方便儲存

Philips AVENT 儲奶瓶具有多種功能，而且可節省空間，是專為寶寶成長而設計。您可使用同一個杯儲存和餵哺寶寶的食物和母乳。適用於所有 Philips AVENT 吸乳器和奶嘴。 查看各種好處