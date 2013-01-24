一個系統 - 多種選擇
VIA 是一個多功能、節省空間的存放系統，設計伴隨寶寶成長。VIA 杯是儲存和携帶自家美味的理想之選。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
一個系統 - 多種選擇
VIA 是一個多功能、節省空間的存放系統，設計伴隨寶寶成長。VIA 杯是儲存和携帶自家美味的理想之選。
一個系統 - 多種選擇
VIA 是一個多功能、節省空間的存放系統，設計伴隨寶寶成長。VIA 杯是儲存和携帶自家美味的理想之選。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
一個系統 - 多種選擇
VIA 是一個多功能、節省空間的存放系統，設計伴隨寶寶成長。VIA 杯是儲存和携帶自家美味的理想之選。
輕鬆標記杯子，可協助您追蹤日期和物品
堅固、層叠式及防漏杯可輕鬆貼上標籤，儲存於冰箱或冷藏箱中。可使用 VIA 杯儲存家常飯菜、甜點和手指食物。
使用同一個杯來儲存和餵哺。使用 Philips AVENT Digital 或奶瓶和嬰兒食物加熱器加熱。
原產地
包含物件
物料
成長階段