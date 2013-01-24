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Philips AVENT

嬰兒食物套裝

SCF613/20
AVENT
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  • 一個系統 - 多種選擇 一個系統 - 多種選擇 一個系統 - 多種選擇
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    Philips AVENT 嬰兒食物套裝

    SCF613/20

    一個系統 - 多種選擇

    VIA 是一個多功能、節省空間的存放系統，設計伴隨寶寶成長。VIA 杯是儲存和携帶自家美味的理想之選。

    此產品已不再銷售。

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    Philips AVENT 嬰兒食物套裝

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      一個系統 - 多種選擇

      無 BPA 儲存系統

      易於整理

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      輕鬆標記杯子，可協助您追蹤日期和物品

      儲存嬰兒食物的理想之選

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      堅固、層叠式及防漏杯可輕鬆貼上標籤，儲存於冰箱或冷藏箱中。可使用 VIA 杯儲存家常飯菜、甜點和手指食物。

      防漏、擰扭蓋

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      「外出旅行」的理想選擇

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      適用於其他 Philips AVENT 產品

      使用同一個杯來儲存和餵哺。使用 Philips AVENT Digital 或奶瓶和嬰兒食物加熱器加熱。

      技術規格

      • 原產地

        英國

      • 包含物件

        蓋子
        20  件數
        儲存杯 (240 ml/8oz)
        10  件數
        事先消毒的 VIA 杯 (180 ml/ 6 oz)
        10  件數
        斷奶湯匙
        2  件數
        食譜指南
        1  件數

      • 物料

        無 BPA

      • 成長階段

        階段
        • 0 - 6 個月
        • 0 - 6 個月
        • 6 - 12 個月

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