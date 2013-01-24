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Philips Avent

Natural奶嘴

SCF654/27
Avent
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  • 奶瓶餵哺的自然方式 奶瓶餵哺的自然方式 奶瓶餵哺的自然方式
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    Philips Avent Natural奶嘴

    SCF654/27

    奶瓶餵哺的自然方式

    全新奶嘴為您和寶寶將奶瓶餵哺的方式變得更輕鬆自然。奶嘴採用嶄新花瓣式設計，方便自然銜住，與乳房相似，令寶寶容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$48.00
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    Philips Avent Natural奶嘴

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      奶瓶餵哺的自然方式

      AVENT 花瓣式設計奶嘴

      • 2 件裝
      • 快速流量
      • 6 個月以上
      仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

      仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

      仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。

      獨特花瓣式設計營造出柔軟靈活的奶嘴，不易變形

      獨特花瓣式設計營造出柔軟靈活的奶嘴，不易變形

      奶嘴內的花瓣式設計加添柔軟度及靈活度，更可防止奶嘴變形，讓寶寶在餵哺的過程中更舒適、更滿足。

      進階防絞痛系統採用嶄新的雙活門設計

      進階防絞痛系統採用嶄新的雙活門設計

      創新的雙活門設計，使空氣進入奶瓶而非寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。

      奶嘴不含 BPA

      奶嘴不含 BPA

      此奶嘴採用不含 BPA 的矽膠材料製造（遵照歐盟指令 2011/8/EU）

      不同流量速度達致最舒適的餵哺效果

      Philips Avent 提供四種不同的流量速度，陪伴寶寶成長。請記住，年齡指示為近似範圍，因為寶寶生長速率不同。Philips Avent 提供 1 孔新生兒流量奶嘴（0 個月以上）、2 孔慢速流量奶嘴（1 個月以上）、3 孔中速流量奶嘴（3 個月以上）及 4 孔快速流量奶嘴（ 6 個月以上）。所有奶嘴以兩件套裝出售。

      可配合 Philips Avent Natural 餵哺奶瓶使用

      建議僅配合 Natural 奶瓶使用 Natural 餵哺奶嘴。

      技術規格

      • 原產地

        英國

      • 物料

        奶嘴
        • 矽膠
        • 不含雙酚 A*

      • 包含物件

        柔軟、快速流量奶嘴
        2  件數

      • 設計

        奶嘴設計
        • 仿母乳的奶嘴設計
        • 獨特舒適的花瓣式設計
        • 特寬

      • 奶嘴

        流速
        快速流量
        孔数
        4 孔
        月份
        6 個月以上

      • 成長階段

        階段
        0 - 6 個月

      • 功能

        銜住
        • 容易結合母乳餵哺和奶瓶
        • 自然銜住
        奶嘴
        • 獨特舒適的花瓣式設計
        • 超柔軟靈活奶嘴
        防絞痛活門
        進階防絞痛系統

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          • 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例

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