調整流量速度，方便寶寶進食

全靠可變流量奶嘴，您可根據液體的濃度調整流量速度，完美配合寶寶的餵哺節奏。建議餵哺較濃液體時使用此奶嘴，如濃度高的 AR 奶、混入米糊的奶、混入嬰兒食物的奶、湯… 當寶寶適合較快的流量速度，則建議使用 Philips Avent 稠密餵哺奶嘴。