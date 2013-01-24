奶瓶餵哺的自然方式
使用 Philips Avent Natural 可調式流量奶嘴，您只需轉動奶瓶即可調整流量。奶嘴的創新瓣式設計模擬自然的乳房哺乳動作，讓母親輕鬆配合母乳和奶瓶餵哺。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
奶瓶餵哺的自然方式
使用 Philips Avent Natural 可調式流量奶嘴，您只需轉動奶瓶即可調整流量。奶嘴的創新瓣式設計模擬自然的乳房哺乳動作，讓母親輕鬆配合母乳和奶瓶餵哺。 查看各種好處
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使用 Philips Avent Natural 可調式流量奶嘴，您只需轉動奶瓶即可調整流量。奶嘴的創新瓣式設計模擬自然的乳房哺乳動作，讓母親輕鬆配合母乳和奶瓶餵哺。 查看各種好處
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奶瓶餵哺的自然方式
使用 Philips Avent Natural 可調式流量奶嘴，您只需轉動奶瓶即可調整流量。奶嘴的創新瓣式設計模擬自然的乳房哺乳動作，讓母親輕鬆配合母乳和奶瓶餵哺。 查看各種好處
仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。
奶嘴內的花瓣式設計加添柔軟度及靈活度，更可防止奶嘴變形，讓寶寶在餵哺的過程中更舒適、更滿足。
創新的雙活門設計，使空氣進入奶瓶而非寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。
此奶嘴採用不含 BPA 的矽膠材料製造（遵照歐盟指令 2011/8/EU）
Philips Avent 提供四種不同的流量速度，陪伴寶寶成長。請記住，年齡指示為近似範圍，因為寶寶生長速率不同。Philips Avent 提供 1 孔新生兒流量奶嘴（0 個月以上）、2 孔慢速流量奶嘴（1 個月以上）、3 孔中速流量奶嘴（3 個月以上）及 4 孔快速流量奶嘴（ 6 個月以上）。所有奶嘴以兩件套裝出售。
建議僅配合 Natural 奶瓶使用 Natural 餵哺奶嘴。
全靠可變流量奶嘴，您可根據液體的濃度調整流量速度，完美配合寶寶的餵哺節奏。建議餵哺較濃液體時使用此奶嘴，如濃度高的 AR 奶、混入米糊的奶、混入嬰兒食物的奶、湯… 當寶寶適合較快的流量速度，則建議使用 Philips Avent 稠密餵哺奶嘴。
原產地
物料
包含物件
設計
奶嘴
成長階段
功能