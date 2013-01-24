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Philips Avent

Natural 玻璃嬰兒奶瓶

SCF671/17
Avent
1 獎項
Avent
  • 輕鬆結合母乳餵哺 輕鬆結合母乳餵哺 輕鬆結合母乳餵哺
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    Philips Avent Natural 玻璃嬰兒奶瓶

    SCF671/17
    1 獎項

    輕鬆結合母乳餵哺

    Natural 玻璃奶瓶為您和寶寶將奶瓶餵哺的方式變得更輕鬆自然。奶嘴採用悅目花瓣式設計，方便自然銜住，與乳房相似，令寶寶容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$130.00
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    Philips Avent Natural 玻璃嬰兒奶瓶

    輕鬆結合母乳餵哺

    Natural 玻璃奶瓶為您和寶寶將奶瓶餵哺的方式變得更輕鬆自然。奶嘴採用悅目花瓣式設計，方便自然銜住，與乳房相似，令寶寶容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。 查看各種好處

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      輕鬆結合母乳餵哺

      自然銜住

      • 1 個奶瓶
      • 4 安士/120 毫升
      • 新生兒導乳奶嘴
      • 0 個月新生兒
      耐熱

      耐熱

      Natural 玻璃奶瓶防震耐熱，可儲存於雪櫃，餵哺時取出加熱，使用後可進行消毒清理。

      仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

      仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

      仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。

      獨特花瓣式設計營造出柔軟靈活的奶嘴，不易變形

      獨特花瓣式設計營造出柔軟靈活的奶嘴，不易變形

      奶嘴內的花瓣式設計加添柔軟度及靈活度，更可防止奶嘴變形，讓寶寶在餵哺的過程中更舒適、更滿足。

      進階防絞痛系統採用嶄新的雙活門設計

      進階防絞痛系統採用嶄新的雙活門設計

      創新的雙活門設計，使空氣進入奶瓶而非寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。

      簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

      簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

      寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。

      此奶瓶不含 BPA*

      此奶瓶不含 BPA*

      Philips Avent Natural 奶瓶不含 BPA* 物料（玻璃、聚丙烯及矽膠）。

      藥用級玻璃

      可完全循環再用，採用優質硼矽玻璃確保最高純度及質量。

      兼容 Philips Avent 系列

      Philips Avent Natural 奶瓶兼容 Philips Avent 系列（Classic 奶瓶及手柄杯除外）。建議僅配合 Natural 餵哺奶嘴使用 Natural 奶瓶。

      技術規格

      • 原產地

        產品於英國或美國組裝
        配件出產自美國及英國

      • 物料

        奶瓶餵哺
        • 不含雙酚 A*
        • 玻璃
        奶嘴
        • 矽膠
        • 不含雙酚 A*

      • 包含物件

        嬰兒奶瓶
        1  件數

      • 奶瓶餵哺

        物料
        不含雙酚 A*
        容量
        4 安士/120 毫升

      • 設計

        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬瓶頸

      • 方便易用

        方便易用
        • 簡易組裝
        • 容易清洗
        • 便於手握
        • 可放入洗碗機及微波爐

      • 成長階段

        階段
        0-12 個月

      • 功能

        銜住
        容易結合母乳餵哺和奶瓶
        奶嘴
        • 獨特舒適的花瓣式設計
        • 進階防絞痛系統
        • 超柔軟靈活奶嘴
        • 自然銜住

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            • 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例

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