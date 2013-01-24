此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Natural 玻璃奶瓶防震耐熱，可儲存於雪櫃，餵哺時取出加熱，使用後可進行消毒清理。
仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。
奶嘴內的花瓣式設計加添柔軟度及靈活度，更可防止奶嘴變形，讓寶寶在餵哺的過程中更舒適、更滿足。
創新的雙活門設計，使空氣進入奶瓶而非寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。
寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。
Philips Avent Natural 奶瓶不含 BPA* 物料（玻璃、聚丙烯及矽膠）。
可完全循環再用，採用優質硼矽玻璃確保最高純度及質量。
Philips Avent Natural 奶瓶兼容 Philips Avent 系列（Classic 奶瓶及手柄杯除外）。建議僅配合 Natural 餵哺奶嘴使用 Natural 奶瓶。
原產地
物料
包含物件
奶瓶餵哺
設計
方便易用
成長階段
功能
SCF145/06
SCF135/06
SCF142/00
SCF147/82
SCF146/02