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Philips AVENT

餵哺奶瓶

SCF680/17
AVENT
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  • Natural 餵哺，安然入睡 Natural 餵哺，安然入睡 Natural 餵哺，安然入睡
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    Philips AVENT 餵哺奶瓶

    SCF680/17

    Natural 餵哺，安然入睡

    煩躁不安及難以靜止的哭鬧是在寶寶中最常見的哭鬧行為。Philips AVENT 先進經典餵哺奶瓶大大減少了腹絞痛***和寶寶的哭鬧，特別是夜晚。** 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$80.00
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    Natural 餵哺，安然入睡

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      Natural 餵哺，安然入睡

      幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚**

      • 1 經典
      • 4oz/125ml
      • 新生兒流量奶嘴
      獨特的奶嘴活門設計，可輕鬆銜住

      獨特的奶嘴活門設計，可輕鬆銜住

      奶嘴的獨特活門，配合寶寶的餵哺節奏。奶水會以寶寶所選的節奏流動，倍添舒適。

      經臨床證實可以大大減少哭鬧

      經臨床證實可以大大減少哭鬧

      睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒餵哺奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips AVENT 奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips AVENT 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其它奶瓶大約為 74 分鐘，相比減少了 28 分鐘，p=0.05）。特別是在晚上更是如此。**

      符合人體工學設計外形，舒適效果最好

      符合人體工學設計外形，舒適效果最好

      奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。

      獨特設計的防絞痛系統

      獨特設計的防絞痛系統

      餵哺寶寶時，奶嘴的獨特活門彎曲，使空氣進入奶瓶，而不是寶寶體內。***

      不同流量奶嘴可供選擇

      不同流量奶嘴可供選擇

      Philips AVENT 經典奶瓶提供不同流量，滿足寶寶的成長需要。請記住，寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。所有奶嘴以兩件套裝出售。

      時刻使用接駁環

      時刻使用接駁環

      記住時刻配合接駁環（隨每個 Philips AVENT 經典奶瓶提供）使用 Philips AVENT 經典奶瓶。

      兼容 Philips AVENT 系列

      Philips AVENT 經典奶瓶兼容 Philips AVENT（Natural 奶瓶除外）。建議僅配合經典餵哺奶嘴使用經典奶瓶。

      此奶瓶不含 BPA*

      Philips AVENT 經典奶瓶不含 BPA* 材料（聚丙烯）。

      簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

      寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。

      技術規格

      • 物料

        奶瓶餵哺
        • 聚丙烯
        • 不含 BPA*
        奶嘴
        • 矽膠
        • 不含 BPA*

      • 包含物件

        餵哺奶瓶
        1  件數

      • 奶瓶餵哺

        物料
        不含 BPA*

      • 設計

        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 瓶頸寬大

      • 方便易用

        奶瓶使用
        • 便於手握
        • 容易清洗

      • 成長階段

        階段
        0 - 6 個月

      • 功能

        銜住
        • 更容易銜住
        • 提高對奶嘴的接受度
        奶嘴
        可彈性調整餵哺節奏
        防腹絞痛活門
        兩件式防絞痛系統

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            • 遵照歐盟指令（2011/8/EU）
            • *一項臨床研究表明，2 週大的寶寶比用其它奶瓶餵哺產生較少哭鬧。（英國兒童健康研究所研究結果，倫敦，2008。）
            • **臨床研究證明，對 2 週大的嬰兒使用 AVENT 奶瓶餵哺比用其它優質奶瓶餵哺減少絞痛，尤其是在夜間。

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