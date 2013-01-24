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Philips Avent

Classic 嬰兒奶瓶

SCF683/37
Avent
1 獎項
Avent
  • 經臨床證實可減少絞痛及不適* 經臨床證實可減少絞痛及不適* 經臨床證實可減少絞痛及不適*
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    Philips Avent Classic 嬰兒奶瓶

    SCF683/37
    1 獎項

    經臨床證實可減少絞痛及不適*

    我們的傳統奶瓶獲得各位母親 30 年來信賴，一直是眾多母親的首選。專為舒適及簡易的餵哺體驗而設，經臨床證實可減少絞痛及不適。* 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$220.00
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    Philips Avent Classic 嬰兒奶瓶

    經臨床證實可減少絞痛及不適*

    我們的傳統奶瓶獲得各位母親 30 年來信賴，一直是眾多母親的首選。專為舒適及簡易的餵哺體驗而設，經臨床證實可減少絞痛及不適。* 查看各種好處

    經臨床證實可減少絞痛及不適*

    我們的傳統奶瓶獲得各位母親 30 年來信賴，一直是眾多母親的首選。專為舒適及簡易的餵哺體驗而設，經臨床證實可減少絞痛及不適。* 查看各種好處

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      經臨床證實可減少絞痛及不適*

      30 年的可靠經驗

      • 3 個嬰兒奶瓶
      • 9 安士 / 260 毫升
      • 慢速流量奶嘴
      • 1 個月以上
      獨特的奶嘴活門設計，可輕鬆銜住

      獨特的奶嘴活門設計，可輕鬆銜住

      奶嘴的獨特活門，配合寶寶的餵哺節奏。奶水會以寶寶吸吮的節奏流動，大大減少過量吸吮和溢出、打嗝和排氣

      經臨床證實可以大大減少哭鬧

      經臨床證實可以大大減少哭鬧

      睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips Avent 經典奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips Avent 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其他奶瓶大約為 74 分鐘，相比減少了 28 分鐘，p=0.05）。特別是在晚上。**

      符合人體工學設計外形，舒適效果最好

      符合人體工學設計外形，舒適效果最好

      奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。

      經臨床實證的防絞痛系統

      經臨床實證的防絞痛系統

      餵哺寶寶時，奶嘴的獨特活門彎曲，使空氣進入奶瓶，不會進入寶寶體內。*

      兼容 Philips Avent 系列

      兼容 Philips Avent 系列

      Philips Avent Classic 奶瓶兼容 Philips Avent（Natural 奶瓶除外）。建議僅配合 Classic 餵哺奶嘴使用 Classic 奶瓶。

      不含雙酚 A*

      不含雙酚 A*

      Philips Avent Classic+ 奶瓶不含 BPA* 材料（聚丙烯）。

      簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

      簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

      寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。

      不同流量奶嘴可供選擇

      不同流量奶嘴可供選擇

      Philips Avent Classic 奶瓶提供不同流量，滿足寶寶的成長需要。請記住，寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。所有奶嘴以兩件套裝出售。

      時刻使用接駁環

      時刻使用接駁環

      記住時刻配合接駁環（隨每個 Philips Avent Classic 奶瓶提供）使用 Philips Avent Classic 奶瓶。

      技術規格

      • 奶瓶餵哺

        物料
        不含雙酚 A*

      • 設計

        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬瓶頸

      • 成長階段

        階段
        0-12 個月

      • 方便易用

        奶瓶使用
        • 容易清洗
        • 便於手握
        方便易用
        • 可放入洗碗機及微波爐
        • 5 個配件

      • 功能

        銜住
        • 更容易銜住
        • 提高對奶嘴的接受度
        奶嘴
        • 兩件式防絞痛系統
        • 可彈性調整餵哺節奏

      • 物料

        奶瓶餵哺
        • 不含雙酚 A*
        • 聚丙烯
        奶嘴
        • 不含雙酚 A*
        • 柔軟矽膠

      • 包含物件

        嬰兒奶瓶
        3  件數

      • 兼容度

        兼容
        吸乳器、VIA 杯及 Classic 奶嘴

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            獎項

            • 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例
            • **臨床研究證明，對 2 週大的嬰兒使用 Avent 奶瓶餵哺比用其它優質奶瓶餵哺減少絞痛，尤其是在夜間。

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