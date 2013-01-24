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Philips Avent

Natural 嬰兒奶瓶

SCF693
Avent
1 獎項
Avent
  • 奶瓶餵哺的最自然方式 奶瓶餵哺的最自然方式 奶瓶餵哺的最自然方式
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    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

    SCF693
    1 獎項

    奶瓶餵哺的最自然方式

    我們的新款奶瓶以如肌膚般柔軟的奶嘴物料製成，配合彈性螺旋形設計，與乳房更相似。奶嘴採用舒適的花瓣式設計及自然的乳頭形狀，方便自然銜住，容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。 查看各種好處

    建議零售價: HK$100.00

    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

    奶瓶餵哺的最自然方式

    我們的新款奶瓶以如肌膚般柔軟的奶嘴物料製成，配合彈性螺旋形設計，與乳房更相似。奶嘴採用舒適的花瓣式設計及自然的乳頭形狀，方便自然銜住，容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。 查看各種好處

    奶瓶餵哺的最自然方式

    我們的新款奶瓶以如肌膚般柔軟的奶嘴物料製成，配合彈性螺旋形設計，與乳房更相似。奶嘴採用舒適的花瓣式設計及自然的乳頭形狀，方便自然銜住，容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。 查看各種好處

    建議零售價: HK$100.00

    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

    奶瓶餵哺的最自然方式

    我們的新款奶瓶以如肌膚般柔軟的奶嘴物料製成，配合彈性螺旋形設計，與乳房更相似。奶嘴採用舒適的花瓣式設計及自然的乳頭形狀，方便自然銜住，容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。 查看各種好處

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      奶瓶餵哺的最自然方式

      自然銜住

      • 1 個奶瓶
      • 9 安士 / 260 毫升
      • 超柔軟慢速流量奶嘴
      • 1 個月以上
      仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

      仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

      寬奶嘴設計仿似乳房，方便自然銜住，令寶寶令餵哺過程更舒適滿足。

      如肌膚般柔軟的奶嘴，達到自然餵哺效果

      如肌膚般柔軟的奶嘴，達到自然餵哺效果

      如肌膚般柔軟的奶嘴物料與乳房極為相似，令寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。

      彈性螺旋形設計，結合舒適花瓣造型

      彈性螺旋形設計，結合舒適花瓣造型

      螺旋式設計配合奶嘴內部的柔軟花瓣造型，令產品更為柔軟靈活；方便舌頭自然活動之餘，更可防止奶嘴變形。設計可令寶寶於餵哺過程更舒適滿足。

      獨特防絞痛活門技術

      獨特防絞痛活門技術

      避免空氣進入寶寶肚子，減少哭鬧和不適感。

      符合人體工學設計外形，舒適效果最好

      符合人體工學設計外形，舒適效果最好

      奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。

      兼容 Philips Avent Natural 系列

      兼容 Philips Avent Natural 系列

      全新 Philips Avent Natural 奶瓶兼容 Philips Avent 系列（經典奶瓶及手柄杯除外）。建議僅配合 Natural 餵哺奶嘴使用 Natural 奶瓶。

      此奶瓶不含 BPA*

      此奶瓶不含 BPA*

      Philips Avent Natural 奶瓶不含 BPA* 物料（聚丙烯）。

      簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

      簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

      寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。

      設計配合寶寶成長變化需求

      Philips Avent Natural 奶瓶設有 4 種大小及 7 款奶嘴，配合寶寶不同成長階段。奶嘴柔軟度、靈活性和設計各有不同，流速和奶瓶尺寸亦見增長，可緊貼寶寶成長及發育需求。

      技術規格

      • 物料

        奶瓶餵哺
        • 聚丙烯
        • 不含雙酚 A*
        奶嘴
        • 不含雙酚 A*
        • 矽膠

      • 包含物件

        嬰兒奶瓶
        1  件數

      • 奶瓶餵哺

        物料
        不含雙酚 A*

      • 設計

        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬瓶頸

      • 方便易用

        奶瓶使用
        • 便於手握
        • 簡易組裝
        • 容易清洗

      • 成長階段

        階段
        0 - 6 個月

      • 功能

        銜住
        • 自然銜住
        • 容易結合母乳餵哺和奶瓶
        奶嘴
        • 獨特舒適的花瓣式設計
        • 超柔軟靈活奶嘴
        防絞痛活門
        進階防絞痛系統

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            獎項

            • 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例

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