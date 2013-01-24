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Philips Avent

Natural 嬰兒奶瓶

SCF693/27
Avent
1 獎項
Avent
  • 輕鬆結合母乳餵哺 輕鬆結合母乳餵哺 輕鬆結合母乳餵哺
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    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

    SCF693/27
    1 獎項

    輕鬆結合母乳餵哺

    全新奶瓶為您和寶寶將奶瓶餵哺的方式變得更輕鬆自然。奶嘴採用嶄新花瓣式設計，方便自然銜住，與乳房相似，令寶寶容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$180.00
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    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

    輕鬆結合母乳餵哺

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      輕鬆結合母乳餵哺

      自然銜住

      • 2 個嬰兒奶瓶
      • 9 安士 / 260 毫升
      • 慢速流量奶嘴
      • 1 個月以上
      仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

      仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

      仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。

      獨特花瓣式設計營造出柔軟靈活的奶嘴，不易變形

      獨特花瓣式設計營造出柔軟靈活的奶嘴，不易變形

      奶嘴內的花瓣式設計加添柔軟度及靈活度，更可防止奶嘴變形，讓寶寶在餵哺的過程中更舒適、更滿足。

      進階防絞痛系統採用嶄新的雙活門設計

      進階防絞痛系統採用嶄新的雙活門設計

      創新的雙活門設計，使空氣進入奶瓶而非寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。

      此奶瓶不含 BPA*

      此奶瓶不含 BPA*

      Philips Avent Natural 奶瓶不含 BPA* 物料（聚丙烯）。

      符合人體工學設計外形，舒適效果最好

      符合人體工學設計外形，舒適效果最好

      奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。

      簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

      簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

      寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。

      設有多種尺寸選擇

      Philips Avent Natural 奶瓶有 4 種尺寸可供選擇：2 安士 / 60 毫升、4 安士 / 125 毫升、9 安士 / 260 毫升和 11 安士 / 330 毫升。所有奶瓶以單件及多件套裝出售。

      兼容 Philips Avent 系列

      Philips Avent Natural 奶瓶兼容 Philips Avent 系列（Classic 奶瓶及手柄杯除外）。建議僅配合 Natural 餵哺奶嘴使用 Natural 奶瓶。

      自 1984 年一直受媽媽信賴

      自 1984 年以來，Philips AVENT 一直從事受自然啟發的產品設計及生產工作，並透過廣泛的研究及臨床實驗而不斷發展。

      技術規格

      • 原產地

        英國

      • 物料

        奶瓶餵哺
        • 聚丙烯
        • 不含雙酚 A*
        奶嘴
        • 矽膠
        • 不含雙酚 A*

      • 包含物件

        嬰兒奶瓶
        2  件數

      • 奶瓶餵哺

        物料
        不含雙酚 A*
        容量
        9 安士 / 260 毫升

      • 設計

        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬瓶頸

      • 方便易用

        方便易用
        • 簡易組裝
        • 容易清洗
        • 便於手握
        • 可放入洗碗機及微波爐

      • 成長階段

        階段
        0-12 個月

      • 功能

        銜住
        容易結合母乳餵哺和奶瓶
        奶嘴
        • 獨特舒適的花瓣式設計
        • 進階防絞痛系統
        • 超柔軟靈活奶嘴
        • 自然銜住

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            獎項

            • 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例

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