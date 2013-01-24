移動吃飯期間更為便利

Philips AVENT 旅行餐具套裝 SCF718/00 是媽媽們外出時的最佳解決方法。旅行餐具套裝備有幼兒餐叉和湯匙（適用於 12 個月以上的寶寶），以及旅行儲存盒，在外出時同樣保持餐具衛生。