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Philips Avent

12 個月以上幼兒餐具套裝及旅行儲存盒

SCF718/00
Avent
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  • 移動吃飯期間更為便利 移動吃飯期間更為便利 移動吃飯期間更為便利
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    Philips Avent 12 個月以上幼兒餐具套裝及旅行儲存盒

    SCF718/00

    移動吃飯期間更為便利

    Philips AVENT 旅行餐具套裝 SCF718/00 是媽媽們外出時的最佳解決方法。旅行餐具套裝備有幼兒餐叉和湯匙（適用於 12 個月以上的寶寶），以及旅行儲存盒，在外出時同樣保持餐具衛生。

    此產品已不再銷售。

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    技術規格

    • 原產地

      中國

    • 包含物件

      餐具盒
      1  件數
      12 個月以上餐具餐具套裝
      • 1 支餐叉
      • 1 支湯匙

    • 成長階段

      階段
      12 個月以上

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